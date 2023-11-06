"Спершу до рук боєприпас узяв син": що відомо про загибель помічника Залужного під Києвом

Гранати входили до "подарункового набору", який на день народження загиблому презентував його колега — полковник Тімченко. Він поклав у дерев’яну коробку пляшку віскі "Black Label" і 6 гранат.

У Чайках на Київщині на гранаті підірвався помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. За словами очевидців, він сам вирвав кільце гранати. Фокус зібрав усе, що відомо про надзвичайну пригоду в Чайках і загибель помічника Залужного.

Увечері 6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині в помешканні помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пролунав вибух. Унаслідок цього 39-річний військовий загинув, а його 13-річний син отримав поранення.

Вибух у Чайках

Як повідомила речниця МВС Мар’яна Рева, трагічний випадок стався в результаті необережного поводження з боєприпасами.

"Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вдома ще були дружина й донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали", — сказала вона.

Зазначається, що під час перевірки приміщення правоохоронці виявили ще 5 бойових гранат.

Залужний підтвердив загибель свого помічника

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника.

"Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією. Причини й обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", — написав генерал у своєму телеграм-каналі.

Вибухівка в подарунковому пакеті

Пізніше в ЗМІ поширили інформацію, що вибуховий пристрій, унаслідок підриву якого загинув помічник Залужного, могли сховати в наборі з пляшкою спиртного та подарунковими стаканчиками.

Повідомлялося, що Геннадій Частяков, який сьогодні, 6 листопада, святкував день народження, повернувся додому з подарунками, а коли хотів відкрити один із них, той вибухнув. Зокрема, йшлося про подарунковий подарунковий пакет із пляшкою спиртного та чарками у вигляді гранат.

Під час вибуху постраждав син Частякова

Під час вибуху в селі Чайки отримав поранення 13-річний син загиблого Геннадія Частякова Гліб. У результаті вибуху отримав рвані рани обличчя, донька Поліна, яка в момент вибуху теж перебувала вдома, не постраждала.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, Геннадій Частяков прийшов додому та приніс із собою з роботи пляшку алкоголю та гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі. Він нібито дістав одну з гранат і почав показувати, як із нею поводитися. Його син перебував поруч.

Що кажуть в МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через те, що трагедія в Чайках почала обростати різноманітними версіями, він змушений розповісти про основну версію поліції.

"Офіційно повідомляю: внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", — проінформував Клименко.

Він додав, що у квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Також міністр зазначив, що правоохоронці розшукали того, хто подарував загиблому гранати.

"У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії", — повідомив Клименко.

Хто подарував Частякову гранати

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що гранати входили до "подарункового набору", який на день народження Геннадію Частякову презентував колега — полковник Тімченко. Він поклав у дерев’яну коробку пляшку віскі "Black Label" і 6 гранат, що підтвердили троє свідків.

"Тебе здивувати важко — тому дарую бойові гранати й пляшку гарного віскі", — сказав він при свідках, коли вручав свій подарунок.

Журналіст припускає, що Частяков міг сприйняти це як жарт, оскільки він забрав дітей зі школи та вдома почав розбирати з ними подарунки.

"Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми. До речі, Тімченко дві гранати лишив собі", — проінформував журналіст.

Нагадаємо, що на місці загибелі Геннадія Частякова знайшли гранати, які офіційно передала Німеччина в пакеті військової допомоги.