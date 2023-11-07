"Є чотири напрямки": у Пентагоні назвали цілі США на Близькому Сході

За словами спікера Пентагону Патріка Райдера, США мають намір надавати критичну військову допомогу Ізраїлю, а також посилити власні позиції в регіоні.

Спікер Міністерства оборони США Патрік Райдер розповів про плани відомства щодо ситуації на Близькому Сході. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Пентагону 6 листопада.

"Наразі є чотири напрямки зусиль на Близькому Сході", — зазначив Райдер.

За словами спікера, діяльність Пентагону в згаданому регіоні включає:

захист американських сил і громадян;

надання Ізраїлю критичної військової допомоги, оскільки він обороняється від терористів;

координацію зусиль із громадянами Ізраїлю в питаннях звільнення заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу, зокрема американців;

зміцнення позицій США в регіоні з метою запобігання ескалації конфлікту за межі сектора Газа.

Райдер уточнив, що посилення сил США передбачає розгортання авіаносних ударних груп авіаносців "Джеральд Р. Форд" і "Дуайт Д. Ейзенхауер", а також підводного човна класу "Огайо".

Спікер також згадав про те, що протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували американські сили в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 4 листопада, Іран, Росія і Китай використовують державні ЗМІ та основні соціальні мережі для підтримки ХАМАС і ослаблення позицій Ізраїлю, а також для очорнення США.

Раніше, 1 листопада, журналісти повідомили з посиланням на джерела, що Президент США Джо Байден і його помічники розглядають імовірність того, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху незабаром буде змушений піти у відставку.