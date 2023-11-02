У Байдена вважають, що Нетаньягу може незабаром втратити посаду прем'єра, — Politico

За словами американських чиновників, президент США запропонував ізраїльському прем'єру подумати про уроки, якими він хотів би поділиться зі своїм можливим наступником.

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Президент США Джо Байден і його помічники розглядають імовірність того, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху незабаром буде змушений піти у відставку. Про це пише Politico 1 листопада з посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації Байдена.

Чинний і колишній американські чиновники повідомили, що на думку представників адміністрації президента США, дні Нетаньяху на посаді глави уряду полічені. Чиновники наголосили, що візит Байдена до Тель-Авіва мав характер підтримки, проте приватно він також закликав Нетаньяху діяти обережно.

За їхніми словами, Байден уже порадив Нетаньяху подумати над уроками, якими він би міг поділитися з можливим наступником, імовірно, вважаючи, що Нетаньяху не протримається на своїй посаді до закінчення війни в Ізраїлі.

У публікації йдеться, що позиція адміністрації Байдена ґрунтується на припущенні, що ізраїльський прем'єр ослаблений гнівом громадян через атаку ХАМАСу 7 жовтня.

При цьому представник Білого дому стверджує, що "політичний некролог" Нетаньягу написаний передчасно. Зі свого боку представник Ради національної безпеки заявив, що майбутнє кар'єри ізраїльського прем'єра "не обговорювалося президентом і не обговорюється".

Нагадаємо, 18 жовтня Джо Байден прибув до Ізраїлю. Літак з американським главою держави вже приземлився в Тель-Авіві, де відбулися переговори з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху.

Раніше, 12 жовтня, колишній президент США Дональд Трамп виступив із критикою на адресу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху після нападу бойовиків ХАМАС. За словами Трампа, якби він виграв вибори, то трагедії можна було б уникнути.