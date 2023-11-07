Кампанія Кремля з "русифікації" України призвела до "кризи ідентичності" всередині РФ, — ISW

За словами американських аналітиків, через розпочату Росією війну в Україні поняття "російської ідентичності" звузилося і дедалі більше перегукується з ідеологічною ліній Кремля.

Війна в Україні, ймовірно, сприяє поглибленню "кризи ідентичності" в Російській Федерації, загострюючи протиріччя між російською ідентичністю та російським націоналізмом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 6 листопада.

У статті згадуються публікації командира російського батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, в яких він розмірковує про те, що означає бути "росіянином". Він пише про розкол у російській національній ідентичності, причиною якого стала пропаганда, спрямована на виправдання війни в Україні та мобілізації.

Ходаковський заявив що, на його думку, населення, позбавлене цілісної ідентичності, може легко знищити себе зсередини.

На думку американських аналітиків, роздуми Ходаковського дають уявлення про деякі соціокультурні наслідки переслідування Росією ідеологічних цілей у війні в Україні.

Аналітики вважають, що війна звузила уявлення про те, що значить бути росіянином, адже визначення ідентичності дедалі частіше дають "гіпернаціоналістичні та провоєнні голоси", що підсилюють ідеологічну лінію Кремля.

Як зазначають автори статті, раніше російська ідентичність істотною мірою визначалася лінгвістично і культурно, що було закріплено в концепціях "співвітчизників за кордоном" і "Русского мира". Однак за час війни російська ідентичність звузилася до "російського етнонаціоналізму".

"Цілеспрямована кампанія Росії з "русифікації" України за допомогою вторгнення викликала явні соціальні наслідки всередині самої Росії, особливо спрямовані на етнічні меншини та спільноти мігрантів, які, хоч як це парадоксально, були змушені російським урядом взяти на себе основний тягар зусиль із формування сил для війни", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 29 вересня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин. Конвенція, яку збираються денонсувати в Держдумі, зокрема, забороняє асиміляцію національних меншин всупереч їхній волі та дискримінацію нацменшин.

Раніше, 26 вересня, ЗМІ проаналізували статистику загиблих у РФ і виявили пряму залежність із кількістю безробітних у регіонах, де проживають національні меншини. Серед лідерів за падінням безробіття та кількістю загиблих такі регіони: Тува, Марій Ел, Бурятія, Комі, Північна Осетія, Ненецький округ.