"Ресурси ЗС РФ вичерпані": ув'язнений Гіркін написав листа про ситуацію на фронті, — ISW

Колишній ватажок проросійських бойовиків заявив, що російські війська не змогли розпочати широкий наступ на початку осіннього сезону і завершити обмежені штурмові операції для досягнення оперативно важливих цілей.

Ексофіцер РФ Ігор Гіркін стверджує, що до весни 2024 року російські збройні сили матимуть меншу спроможність для проведення наступальних операцій, як порівняти з поточним часом. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Мирослава Регінська, дружина Ігоря Гіркіна, розкрила зміст рукописного листа свого чоловіка, датованого 26 жовтня, в якому він узагальнив обстановку в прифронтовій зоні України за жовтень місяць.

У своєму листі він зазначив, що ситуація для ЗС РФ "поступово погіршується" і що вони виявляють "дедалі більшу вразливість (як порівняти з українськими можливостями)", незважаючи на "загалом успішний опір" українським наступам у літні та осінні місяці 2023 року.

Гіркін зазначив, що російські збройні сили не тільки не змогли почати широкомасштабні наступальні операції на початку осіннього сезону, але також не зуміли завершити навіть обмежені наступальні дії для досягнення стратегічно важливих цілей, включно з районами Куп'янська, Лиману та Авдіївки.

Крім того, він підкреслив, що тактичні операції в районі Авдіївки призвели до значних втрат серед особового складу ЗС РФ у частині втрат у живій силі.

Гіркін висловив припущення, що зусилля Росії з відбиття локальних українських атак на передовій лінії, а також одночасні наступальні операції восени та взимку, імовірно, матимуть негативний вплив на наступальні та оборонні можливості Росії до весни 2024 року.

Він підкреслив, що попереду у російських військ залишається завдання оборони, спрямоване на вирішення оперативних криз, як-от присутність українських сил на східному (лівому) березі Херсонської області. Гіркін стверджував, що ЗС РФ залишаться нездатними до широкомасштабних наступальних операцій, навіть якщо українські війська не зможуть витіснити російські передові частини і не зуміють прорватися протягом осінньо-зимового сезону, їхні ресурси будуть вичерпані.

Гіркін, однак, додав, що такий "позиційний сценарій" не гарантований і що він побоюється, що українські сили можуть успішно зламати російські сили, які вже виснажені місяцями боїв.

Нагадаємо, Ігоря Гіркіна заарештували в липні 2023 року за звинуваченням у закликах до екстремізму, і йому загрожує до 5 років в'язниці. Він заявляв про готовність співпрацювати зі слідством, але продовжує заперечувати свою провину.

У вересні 2022 року стало відомо, що Гіркін користувався паспортом на ім'я Сергій Рунов після повернення в Росію з окупованого Донбасу. Паспорт було видано Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ).

Також нагадаємо, що восени 2022 року в Нідерландах Гіркіна і кількох співучасників засудили до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 у 2014 році.