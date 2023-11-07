Мобілізація в Україні: 13 категорій громадян, які мають право на відстрочку

Українське законодавство передбачає, що зазначені категорії громадян можуть проходити службу виключно на добровільній основі. Для цього їм необхідно надати спеціальні документи.

В Україні майже 2 роки триває загальна мобілізація, під час якої можуть вручити повістку військовозобов'язаним громадянам від 18 до 60 років. У NV розповіли, кого все ж можуть призвати тільки добровільно.

Право на відстрочку гарантує стаття 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де прописано винятки з правил. Призивати не повинні незалежно від того, чи визнала військово-лікарська комісія придатним до служби.

Юристка Марія Звягінцева розповіла, що загалом є 13 основних категорій, які за певних обставин гарантовано не отримають повістку. Вони можуть мобілізуватися лише за власним бажанням.

Туди входять такі громадяни:

особи з інвалідністю I, II, III груп;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей до повноліття;

громадяни, які заброньовані на період мобілізації;

громадяни, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

жінки та чоловіки, чиї близькі загинули або значаться безвісти зниклими після здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки та оборони. Також сюди входять українці, які давали відсіч збройній агресії ЗС РФ на Донбасі, а також інших регіонах після 2022 року;

громадяни, які виховують дитину з важкими хворобами, передбаченими в законі, але якій не було встановлено інвалідність;

опікуни особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною, та громадяни, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи. При цьому, необхідний висновок, в якому буде зазначено, що відсутні особи, які це можуть зробити;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного догляду;

українці, на утриманні яких перебувають діти віком понад 18 років, але з інвалідністю I та II групи;

усиновлювачі або опікуни, які взяли відповідальність за утримання дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

громадяни, які мають дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи за умови, що у них немає інших працездатних осіб, які відповідно до законодавства можуть їх утримувати;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Усі ці пункти, згідно з українським законодавством, забезпечують громадянам право на відстрочку під час воєнного стану та загальної мобілізації. Вирушити служити в такому разі можна лише добровільно.

Відповідно, українцям необхідно надати докази того, що вони все ж таки не підлягають мобілізації, у разі спроби вручення повістки.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який може скасувати відстрочку для здобувачів другої вищої освіти. Нардеп Сергій Рахманін зауважив, навіть якщо такий законопроєкт ухвалять — навряд чи це матиме суттєвий вплив, адже йдеться не про дуже великі цифри.

Раніше Фокус писав, з якими хворобами можуть призвати до ЗСУ. Міноборони України затвердило перелік хвороб, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби. У результаті за "спірними" статтями придатними до військової служби визнаватимуть усіх.