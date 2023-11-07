Повертається "на щиті": на фронті загинув відомий український письменник (фото)

Максим Петренко вважався зниклим безвісти з літа минулого року. У листопаді експертиза ДНК підтвердила загибель добровольця.

У боях за Україну загинув письменник Максим Петренко, який воював у лавах Нацгвардії. Він захищав країну добровольцем ще у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення він знову пішов на фронт. Влітку 2022 року Петренка оголосили зниклим безвісти, але близькі сподівалися, що він у полоні. Днями експертиза ДНК підтвердила загибель бійця. Про це повідомила у Facebook книжкова оглядачка Анна Скоріна.

Повідомлення про результати експертизи та смерть Максима Петренка підтвердилося 6 листопада.

На фронті загинув письменник Максим Петренко Фото: Facebook

"Максим Петренко, автор книги "На добраніч" загинув. Ми сподівалися і вірили, що те, що він зник безвісти, означає, що він у полоні. Дива не сталося... Єдине, що я знаю, поки що це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс, і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Похорон планують наприкінці тижня", — повідомила вона.

Книга Максима Петренка "На добраніч" Фото: Facebook

Максим Петренко здобув освіту в Університеті "Україна", де залишився викладати, завідував лабораторією кіберфізичних систем.

Максим брав участь у Революції Гідності, після чого у квітні 2014 року пішов добровольцем на фронт. Служив у батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького при Національній гвардії України.

На фронті загинув письменник Максим Петренко Фото: Facebook

У 2016 році Петренко демобілізувався, повернувся до викладання і написав книгу "На добраніч". Це роман-щоденник про війну, що описує період від останніх днів Революції Гідності наприкінці лютого 2014 року до дня повернення автора на ротацію — 24 червня того ж року.

У червні 2019-го Максим Петренко презентував свою книгу на відкритті меморіалу в Слов'янську, де він сам брав участь у бойових діях.

На фронті загинув письменник Максим Петренко Фото: Facebook

За два тижні до початку повномасштабного вторгнення Петренко захистив кандидатську дисертацію і став завідувачем кафедри комп'ютерної інженерії університету "Україна". У перші дні війни він знову пішов на фронт добровольцем.

Герой повернеться додому "на щиті", прощання відбудеться наприкінці тижня.

На фронті загинув письменник Максим Петренко Фото: Facebook

Нагадаємо, на війні загинув Юрій Глодан, сім'ю якого вбила ракета РФ в Одесі. Після загибелі дружини, 3-місячної доньки та тещі, одесит пішов добровольцем на фронт. Він служив у 3-й штурмовій бригаді.

Раніше Фокус писав, що в боях за Україну загинув журналіст Тарас Давидюк. Герой зі студентських років перебував у патріотичних організаціях. Був учасником Революції Гідності, а з початком війни пішов на фронт.