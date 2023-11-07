Мобілізація в Україні: нюанси призову чоловіків до 25 років без досвіду служби

Якщо чоловік до 25 років не проходив служби в армії, як заявив адвокат Ростислав Кравець, ніхто мобілізувати його на військову службу не зможе.

Мобілізація в Україні чоловіків до 25 років, які не служили в армії, передбачена лише на добровільній основі. Юрист та адвокат Ростислав Кравець повідомив подробиці у коментарі "Фактам ICTV".

Він наголосив, що військовозобов'язаний та призовник – це різні категорії. Від них й залежить ймовірність мобілізації громадянина.

Призовники – особи, приписані до певних призовних дільниць. Такі українці підлягають призову на строкову службу. Військовозобов’язані – це громадяни, які вказані у запасі для комплектування ЗСУ.

Кравець зазначив, що для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. З його слів, якщо чоловік до 25 років не проходив служби в українській армії, ніхто мобілізувати примусово його на військову службу не зможе.

Військовий облік призовників

Народні депутати Верховної Ради України 30 травня 2023 року ухвалили проєкт №9281. Відповідна норма законодавства передбачає зниження граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Вік призову до армії в Україні знизили до 25 років. Проте під час загальної мобілізації в Україні та воєнного стану громадян до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть відправити на службу за мобілізацією лише за їхньої згоди. Водночас військовозобов'язані чоловіки цього віку, як вказано у чинному законодавстві, підлягають мобілізації 2023 року.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, які категорії громадян мають право на відстрочку. Українське законодавство передбачає, що деякі українці проходитимуть службу виключно на добровільній основі.