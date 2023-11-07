Ізраїльський ударний гелікоптер AH-64 Apache помітили з таємничою ракетою Hellfire (фото)

Зазвичай керована ракета Hellfire має жовтну смужку, що означає наявність бойової частини в снаряді. Армія оборони Ізраїлю показала боєприпас з червоним маркуванням.

Бойові дії Ізраїля проти бойовиків ХАМАС тривають вже місяць. Армія оборони Ізраїля до цього виважено публікувала фото та відео власних сил. Проте зараз була опублікована світлина AH-64D Apache з керованою ракетою Hellfire з червоною міткою. Про це повідомляє The War Zone.

Нещодавно в мережі опублікували фотографію ракети Hellfire з червоною смугою посередині корпусу. Повітряні сили Ізраїлю показали Saraf (змія) з підвішеними на підвісці ракетами Hellfire. Усього їх на фото 4, але одна з них має червону смугу, що виділяє її проміж інших, які позначені жовтим. Останній є типовим кольором для американських ракет і вказує на наявність вибухової речовини всередині. Проте червона смуга є більш таємничою, пишуть журналісти.

Звичайна ракета Apache має жвоту смужку

Червона смуга на ракеті Hellfire може означати запальну боєголовку AGM-114N. Сама ракета створена для знищення закритих цілей, таких як ті, як ЦАХАЛ уражає в Ізраїлі. Термобарична бойова частина краще підходить для ураження цілей противника у печерах, бункерах чи мережі тунелях. Принцип дії боєголовки працює завдяки використанню кисню з навколишнього повітря, що створює набагато потужнішу вибухову хвилю. Також через високі температури завдається більше шкоди цілі.

Для Армії оборони Ізраїля термобарична боєголовка може виявитися дуже корисною проти тунелів в Секторі Газа, вважають автори. Термобарична бойова частина може знищити більше бойовиків, які ховаються в тунелі, ніж звичайна боєголовка.

Іншою версією ракети з червоною смугою є AGM-114M з осколково-фугасною частиною. Вона краще підходить до знищення легкоброньованих цілей, невеликих катерів або не сильно захищених бункерів. Проте не виключено, що Ізраїль має в своєму арсеналі особливу версію ракети Hellfire.

Нагадаємо, 1 листопада ЗМІ писали, чому ізраїльські гелікоптери Apache мають "випуклість" під днищем.

11 серпня в Україні показали, як ЗСУ використовують комплекси RBS-17 з ракетами Hellfire.