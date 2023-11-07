"Системний терор": РФ може одночасно випустити 56 "Калібрів" із Чорного моря (відео)

За словами речницi ОК "Південь" Наталії Гуменюк, противник не хоче здавати свої позиції в акваторії, тому може піти на чергову провокацію у вигляді обстрілів.

Російські окупанти можуть вивести в Чорне море кораблі, загальний залп ракет "Калібр" яких 56 штук. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо" 7 листопада.

За її словами, ці снаряди можуть бути випущені одночасно. У противника сильний потенціал у вигляді підводних і надводних ракетоносіїв, які вони можуть застосувати.

"Якщо аналізувати їхню тактику, як правило, на чергуванні в поганих погодних умовах підводні ракетоносії й таких ми нараховували щонайменше чотири, які регулярно з’являються у зведеннях і ми їх спостерігаємо", — заявила Наталія Гуменюк.

Також деякі підводні ракетоносії можуть носити по чотири ракети "Калібр". Деякі фрегати розміщують по 8 таких снарядів. За словами Наталії Гуменюк, вона вже підраховувала загальну кількість, яка може бути запущена одночасно і це 56 ракет.

Окремо було порушено тему обстрілів портової інфраструктури.

"Скоріш за все вони будуть продовжувати системний терор, оскільки вони не готові повністю здавати свої позиції у Чорному морі. Вже очевидно що їх відтиснено до сходу і вони не перебувають корабельним складом у північно-західній частині, вони не можуть собі цього дозволити", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 6 листопада спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як вирішити проблему ворожих авіабомб. За його словами, снаряди ЗС РФ не вирізняються якістю і противник хоче "взяти" кількістю. Для боротьби знадобиться сучасна авіація.