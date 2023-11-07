Уряд Ізраїлю назвав умову для припинення вогню у Газі

Очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу наголосив, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на ХАМАС – це військовий тиск.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вкотре відкинув ідею припинення вогню в Секторі Гази, якщо ХАМАС не звільнить заручників. Про це повідомляє ABS News.

У відповідь на запитання журналіста про можливість гуманітарних пауз у війні між Ізраїлем і ХАМАС, Нетаньягу наголосив, що загального припинення вогню в Газі не буде до того моменту, поки не звільнять всіх заручників.

"Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там… у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню", — заявив премʼєр-міністр.

За його словами, припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїля звільнити заручників, тому що єдине, що діє на ХАМАС – це військовий тиск.

ХАМАС утримує в заручниках 241 людину

За даними ізраїльських офіційних осіб, угруповання бойовиків утримує 241 особу в заручниках.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що загалом загинули понад 10 000 людей. Серед них 4104 дитини.

"В Ізраїлі понад 1400 людей загинули і 6900 отримали поранення", — повідомили в офісі прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше британське агентство новин Reuters повідомляло, що представник Папи Римського Франциска у Святій Землі кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, Патріарх Єрусалимський, під час конференції з журналістами заявив 16 жовтня, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, узятих у заручники бойовиками ХАМАС і яких утримують у Секторі Гази.