Удар по кораблю "Аскольд" може змусити РФ посунути флот ще далі, — британська розвідка

На думку військових експертів, удар ЗСУ по суднобудівному заводу в Криму призведе до затримки постачання нових кораблів на озброєння Чорноморського флоту.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що удар, завданий Збройними силами України в тимчасово окупованій Керчі, внаслідок якого було пошкоджено російський корабель "Аскольд", може змусити Російську Федерацію передислокувати свій Чорноморський флот далі від лінії фронту. Про це оборонне відомство Великої Британії повідомило 7 листопада в соціальній мережі Х (раніше Twitter).

"За повідомленнями українських і російських джерел, 4 листопада 2023 року новозбудований корвет ВМФ Росії майже напевно був пошкоджений унаслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму. Корабель "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду 2021 року, ще не був введений до складу російського флоту. Цей інцидент стався далі на схід у Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів", — ідеться в повідомленні.

На думку військових експертів МО Великої Британії, здатність України завдати удару по суднобудівним об'єктам у Криму, найімовірніше, змусить Російську Федерацію розглянути питання про передислокацію свого флоту далі від лінії фронту, а також затримає постачання нових кораблів.

Нагадаємо, 4 листопада українські військові атакували російський корабель "Аскольд" за допомогою крилатої ракети Storm Shadow/SCALP EG у тимчасово окупованому місті Керч у Криму.