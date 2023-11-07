"Максимально економлять": ЗС РФ під Бахмутом почали застосовувати БПЛА замість артснарядів (відео)

За словами пресофіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна, противник зробив ставку на дрони-камікадзе, адже усвідомлює вагомість цього озброєння на війні.

Російські окупанти на Бахмутському напрямку почали економити артилерійські боєприпаси, але водночас більш активно використовують інше озброєння. Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телеканалу "Еспресо" 7 листопада.

За його словами, зараз фіксується активне використання на фронті дронів-камікадзе, яких у росіян колосальна кількість.

"Зараз вони переглянули підходи до ураження нашої контрбатарейної боротьби. Загалом вони ставлять на дрони-камікадзе — це відчутно. З одного боку в них, напевно, немає вже можливості так бити по квадратах, як раніше, артилерією мається на увазі. Тобто через неможливість хорошої розвідки вони не знали, де точно знаходяться наші позиції, вони просто забивали весь квадрат", — заявив Олександр Бородін.

Окремо було зазначено, що у ЗС РФ є багато засобів радіоелектронної боротьби, які також активно застосовуються на фронті.

Виробництво БПЛА, найімовірніше, противник поставив на потік і це вагома ставка, адже цей вид озброєння відіграє вагому роль на війні.

"Техніку вони максимально починають економити. Тут вони максимально мінімізують її участь. Це стосовно піхоти. А що стосується дронів, то відчутно, що поставлено на потік виробництво держави, тобто їх досить багато", — заявив Олександр Бородін.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що українські військові просунулися біля Бахмута. Українські військові досягли успіхів на північний схід від Курдюмівки, що за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. Сили оборони продовжують наступ на півдні від міста і завдають втрат ворогу, розповіли в Інституті вивчення війни.