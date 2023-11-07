У США анонсували плани щодо стримування Китаю від вторгнення на Тайвань

Ініціатива передбачає виділення 19 млрд доларів Тайваню як військової допомоги, однак виділено за фактом тільки два. Конгресмен Майк Галлахер вважає, що це просто насмішка, оскільки для США Тихоокеанський регіон є пріоритетним.

Член палати представників республіканець Майк Галлахер, який очолив на початку року спеціальний комітет Палати представників у справах компартії КНР, назвав китайсько-американське суперництво новою холодною війною. Його комітет висунув план стримування Китаю та усунення відставання військової допомоги Тайваню. Про це 6 листопада повідомили в Defence News.

План Галлахера передбачає постачання озброєння Тайваню на суму 19 млрд доларів, створення резервного запасу Тайваню, здійснення багаторічних закупівель боєприпасів, ухвалення закону про кібербезпеку острова тощо.

Сам республіканець розкрив журналістам деякі подробиці ініціативи.

Так законопроєкт про кібербезпеку, рекомендований комітетом у справах Китаю, є частиною Закону про повноваження в галузі національної оборони на 2024 фінансовий рік, який все ще перебуває на стадії обговорення.

Що стосується фінансування Тайваню, то поки йдеться про 2 млрд доларів, що вкрай недостатньо, вважає політик.

"Чесно кажучи, це просто жарт. І це навіть не конкретно для Тайваню — я вважаю, деякі представники адміністрації просто не хотіли дратувати Китай, коли говорили, що 2 млрд доларів іноземного військового фінансування призначені для Тайваню", — сказав Галлахер.

За його словами, у цьому питанні фігурує й Україна. Річ у тім, що за останні півтора року президент Джо Байден використовував свої повноваження в питанні військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, що позначається на військових запасах самих Сполучених Штатів.

"Наприклад, ми відправили Україні ракети Harpoon, які потім мають бути замінені в американських запасах. Промислова база США має безліч виробничих обмежень, тож у який момент американські військові запаси перестануть витримувати такий рівень скорочення, і який регіон має тоді стати пріоритетним?" — розмірковує політик.

Галлахер переконаний, що для США Індо-Тихоокеанський регіон є пріоритетним театром воєнних дій, оскільки крах системи стримування в цьому регіоні може призвести до того, що поточна війна в Україні та війна, яка назріває, в Газі здадуться незначними порівняно з ескалацією навколо Тайваню.

"Я не хочу сказати, що це вибір "або-або", тому що нам необхідно продовжувати надавати летальну допомогу Україні, щоб допомогти їй перемогти росіян", — підкреслив конгресмен.

Тому, щоб не "просісти" в плані постачання озброєння, необхідно максимальне збільшення обсягів виробництва всіх критично важливих боєприпасів і далекобійних високоточних вогневих засобів.

"У нас є можливість просто зараз зробити інвестиції в нашу окостенілу і зруйновану військово-промислову базу, розраховані на кілька поколінь. Ми ще не дійшли до цього, попри крихкість цієї бази, яку виявила війна в Україні", — підсумував республіканець.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон 27 жовтня заявив, що Вашингтон не дозволить Москві здобути успіх у конфлікті з Україною, оскільки це може спровокувати Китай до початку збройних дій проти Тайваню. За його словами, перемога РФ підбадьорить Пекін у плані активних дій щодо тайванського питання.