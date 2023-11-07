У Таганрозі пролунав вибух поблизу військового аеродрому, — соцмережі (фото)

Вибух пролунав поблизу летовища, де можуть перебувати літаки Іл-76 та гелікоптери. Очевидці у соцмережах стверджують, що в них "затремтіли будинки та вікна".

Вранці 7 листопада у місті Таганрог пролунав потужний вибух неподалік від військового аеропорту. У Telegram-каналі "Таганрог. Происшествия" опублікував фото.

Як стверджують очевидці, "затремтіли будинки, вікна, земля". У повідомленні йдеться про те, що так "міг приземлитися" голосно літак. Інші коментатори припустили, що у локації відбулося влучання.

"Залишається гадати, що трапилося…", – йдеться у дописі.

На фото можна побачити, ймовірно, літак Іл-76. Можливе зосередження на аеродромі й іншої авіаційної техніки.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв не коментував події в регіоні.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, у Telegram відреагував на подію. Він зазначив, що є інформація що, на аеродромі після вибуху палають гвинтокрили. З його слів, росіяни дійсно системно використовують аеродром Таганрогу для базування зокрема вертолітних підрозділів, але не тільки.

"Системи ППО, техніка до перекидання в Україну — все це рясно систематично квітне там", – пояснив Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Вибухи у Таганрозі

Росія сховала свою авіацію в Таганрозі після удару ATACMS Україною. Зі слів експертів, росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації.

У вересні мешканці міста Таганрог чули щонайменше два вибухи. Місцеві пабліки припустили, що в регіоні активно працюють системи ППО.

30 липня поблизу Таганрога на житловий будинок упав невідомий БПЛА. Влада регіону підтвердила інформацію про НП і заявила, що зараз встановлюють приналежність безпілотника.

Нагадаємо, у селі Сєдове поблизу Маріуполя прогримів потужний вибух. Удари, ймовірно, завдали ракетами Storm Shadow або ATACMS.