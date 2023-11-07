С-400 не прикрив: експерти назвали ще один нюанс ураження корабля "Аскольд" у Керчі

Завод "Залив", на якому добудовували малий ракетний корабель "Аскольд", мав прикриватися багатоешелонованою системою ППО. Проте це не врятувало підприємство та корабель від ураження.

Україна завдала ефективного ракетного удару по російському кораблю "Аскольд" на заводі "Залив" в тимчасово окупованій Керчі. Атака показує, що багатоешелонована система ППО окупантів не допомогла. Про це повідомляє Defense Express.

В мережі вже зʼявились фотографії ураженого малого ракетного корабля "Аскольд" проєкту 22800 "Каракурт", який мав надійти у стрій в грудні 2023 року. Корабель мав бути носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Удар прийшовся не тільки по кораблю, але й по підприємству "Залив", яке мало знаходитись під ППО різного радіусу дії.

Завод "Залив" знаходиться неподалік від Кримського мосту

В районі "Залива" розташовано багаторівневу систему протиповітряної оборони: С-400, ЗРГК "Пацирь-С1", ЗРК "Оса" та ЗРК "Бук". Також для виявлення цілей була ще й загоризонтна радіолокаційна станція "Подсолнух", а в теорії прикривати важливі обʼєкти мали б і винищувачі. Все це відбувалось разом із засобами РЕБ.

З цього району, як стверджують у виданні, окупанти прикривають Кримський міст. Тому після українських атак оборону мали б посилити, але цього не сталось. У РФ заявляли про збиття 15 крилатих ракет, але якщо це і дійсно було, то скоріш за все перехоплювали хибні цілі ADM-160B MALD, які запускають у звʼязці з SCALP-EG.

Окрім цього на опублікованих в мережі відео з моментом ударів помітно, що дві ракети влучили в завод, як мінімум одна у "Аскольд" і ще один боєприпас вибухнув в кінці відео. Відтак автори доходять до висновку, що ураження заводу "Залив" є маркером того, що для ударів важливо мати тільки засоби, себто крилаті ракети.

Нагадаємо, 7 листопада ЗМІ писали, що ураження "Аскольда" стало першим в історії, коли корабель ще навіть не зійшов з заводу.

4 листопада українська розвідка повідомила про те, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі вдалося уразити малий ракетний корабель, що будувався на суднобудівному заводі "Залив".