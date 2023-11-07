США та НАТО призупинять участь у Договорі про звичайні види озброєнь у Європі, — WSJ

Після розвалу СРСР угоду про обмеження розглядали як одну з центральних для безпеки Європи, бо вона унеможливлювала накопичення сил для раптового нападу.

Сполучені Штати і їхні союзники з НАТО повідомили про призупинення участі в договорі 1990-го року про обмеження звичайних видів озброєнь у Європі після виходу РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Країни НАТО оголосили про своє призупинення участі в договорі після офіційної заяви РФ про вихід із обмеження.

"Вихід Росії є останнім у серії дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку", — йдеться в заяві Альянсу.

Договір про обмеження звичайних видів озброєнь у Європі було погоджено після розвалу СРСР і Варшавського договору. Сполучені Штати отримають більше гнучкості в розгортанні сил на північному та південному флангах НАТО, зокрема в Румунії та Болгарії. Окрім цього, західні союзники можуть уникати обміну інформацією про розгортання своїх сил із державами, близькими до РФ.

Сполучені Штати призупинять свою участь у договорі 7 грудня. У виданні стверджують, що на початку укладання угоди розглядалося як наріжний камінь європейської безпеки. Її мета полягала в тому, щоб не дати жодній зі сторін наростити сили для раптового нападу.

У межах договору встановлювалися обмеження на кількість:

бронетехніки;

танків;

важкої артилерії;

авіації.

Тоді ж підписали договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності 1987 року, який забороняв ракети наземного базування США та Росії з радіусом дії від 500 до 5400 км. Росія у 2007 році заявила, що призупиняє дотримання угоди про ракетне озброєння, а згодом і припинила ділитися даними про розташування своїх сил.

Нагадаємо, 2 листопада Росія вийшла з Договору про заборону ядерних випробувань.

Раніше агентство Bloomberg повідомило про початок переговорів між США та Китаєм щодо ядерної зброї.