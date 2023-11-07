Ігнорування трьох повісток: адвокат оцінив імовірність ув'язнення за ухилення від мобілізації (відео)

Якщо начальник ТЦК двічі притягнув громадянина до адмінвідповідальності, а такі постанови не були оскаржені та скасовані в суді, тоді настає кримінальна відповідальність.

Ігнорування українцями трьох повісток після їхнього отримання в певних випадках українцям загрожує в'язницею під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Адвокат Роман Сімутін на Youtube-каналі повідомив подробиці.

Він зазначив, що формальне звернення ТЦК до поліції з відповідною заявою стосовно того, що громадянин тричі не з’явився за повістками, просто проігнорують. Водночас у тому разі, якщо до заяви долучать корінці повістки, пояснення, рапорти, акти відмови й інше, ймовірно, у такому разі порушать кримінальне провадження.

Правозахисник наголосив на тому, що слідчому ще доведеться доводити, що саме конкретна людина отримала повістку та навмисно ухилялися від призову за мобілізацією. Якщо громадянин не погоджується зі звинуваченнями, потрібно провести почеркознавчу експертизу для ідентифікації підпису. Відбувається процес з'ясування обставин, за яких отримана повістка, допит свідків. Це переважно працівники ТЦК чи поліцейські, свідчення яких сумнівні, та безліч інших факторів.

Сімутін додав, що перспективність подібного способу наближена до нуля, але, якщо людину двічі притягли за Ст. 210 – 1 КУпАП, це вже порушення законодавства щодо мобілізації в Україні 2023 року. Якщо начальник ТЦК двічі притягнув громадянина до адмінвідповідальності, а такі постанови не були оскаржені та скасовані в суді, тоді настає кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, адвокат розповів, що мобілізація в Україні чоловіків до 25 років, які не служили в армії, передбачена лише на добровільній основі. Він наголосив, що військовозобов'язаний і призовник — це різні категорії.