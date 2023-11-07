Три походи на рік: китайський авіаносець "Шаньдун" подвоїв рекорд кількості бойових вильотів

У квітні поточного року авіація авіаносної групи Shandong здійснювала 34 вильоти на день, а за шість місяців цей показник практично подвоївся і досяг 63 вильоти. Загалом за час навчань китайські літаки піднялися в небо 420 разів.

Авіаносна ударна група Shandong Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) 6 листопада повернулася до Південнокитайського моря після проведення третіх цього року далеких морських навчань у західній частині Тихого океану. Під час маневрів авіаносець подвоїв рекордні показники вильотів літаків і продемонстрував зростаючі можливості з відбиття різних загроз. Про це повідомляє Global Times.

Зазначається, що з 28 жовтня до 5 листопада авіаносець Shandong у супроводі сил ВМС, включно з двома великими есмінцями Type 055, трьома есмінцями Type 052D, трьома фрегатами Type 054A і кораблем поповнення Type 901, діяв у міжнародних водах у Філіппінському морі.

"Під час навчань Shandong виконав близько 420 вильотів винищувачів і 150 вильотів гелікоптерів, що загалом склало 570 загальних вильотів авіації", — ідеться в повідомленні.

Такі показники, пишуть оглядачі, означають, що літаки здійснювали в середньому близько 63 вильотів на день — це майже вдвічі більше, ніж під час перших далеких морських навчань у цьому регіоні у квітні, коли авіація на день злітала 34 рази.

У такий спосіб ударне угруповання НВАК у цьому регіоні підвищило рівень своєї підготовки та значно розширило можливості екіпажу і льотчиків, підкреслили китайські експерти.

Тим часом у цей самий час у Філіппінському морі авіаносні ударні групи ВМС США Carl Vinson і Ronald Reagan провели комплексні навчання з силами самооборони Японії. Аналітики вважають, що з одного боку маневри в одному регіоні різних груп військ не були спрямовані проти опонента. Однак той факт, що маневри двох сторін випадково пройшли в цьому морському регіоні, підкреслює його стратегічне значення.

Раніше повідомлялося, що 2 листопада стало відомо про стан підвищеної бойової готовності китайських бойових кораблів у районі Тайванської протоки. Представник командування НВАК Ши І заявив, що такий режим був встановлений після проходу через протоку двох військових кораблів США і Канади.