Зеленський запровадив санкції проти російського бізнесмена Михайла Фрідмана

Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським бізнесменом Михайлом Фрідманом. Про це повідомляє Офіс президента України.

Відповідний указ президента №739/2023 з'явився 7 листопада.

Зазначається, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Пропозиції про запровадження санкцій внесла Служба безпеки України.

Хто потрапив під обмеження:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

CTF Holdings S.A.;

Dendar Investment Fund Limited.

Санкції на зазначені компанії, які загалом зареєстровані на Кіпрі і в Люксембургу, введені терміном від 2 до 10 років. Частина з них має зв'язки з російським мільярдером Михайлом Фрідманом. Його коорпоративні права заарештували в Україні 6 жовтня.

Фрідман став одним із перших російських олігархів, внесених до санкційного списку ЄС в лютому 2022 року через тісні зв'язки з адміністрацією Путіна і накопичення багатства завдяки близьким стосункам з урядом РФ. Фрідман намагається оскаржити санкції. В Україні його активами є компанії "Київстар", "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк") і "Моршинська". Як пише "Економічна правда", у Фрідмана залишився лише один великий актив в Україні — мобільний оператор "Київстар".