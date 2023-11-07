Зеленський запровадив санкції проти російського бізнесмена Михайла Фрідмана
Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським бізнесменом Михайлом Фрідманом. Про це повідомляє Офіс президента України.
Відповідний указ президента №739/2023 з'явився 7 листопада.
Зазначається, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Пропозиції про запровадження санкцій внесла Служба безпеки України.
Хто потрапив під обмеження:
- Sogeral Foundation;
- Haberfield Limited;
- Alfa Finance Holdings Limited;
- Erasmony Limited;
- Rissa Investments Limited;
- International Distribution Systems Limited;
- Slavisilla Holdings Limited;
- CTF Holdings S.A.;
- Dendar Investment Fund Limited.
Санкції на зазначені компанії, які загалом зареєстровані на Кіпрі і в Люксембургу, введені терміном від 2 до 10 років. Частина з них має зв'язки з російським мільярдером Михайлом Фрідманом. Його коорпоративні права заарештували в Україні 6 жовтня.
Фрідман став одним із перших російських олігархів, внесених до санкційного списку ЄС в лютому 2022 року через тісні зв'язки з адміністрацією Путіна і накопичення багатства завдяки близьким стосункам з урядом РФ. Фрідман намагається оскаржити санкції. В Україні його активами є компанії "Київстар", "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк") і "Моршинська". Як пише "Економічна правда", у Фрідмана залишився лише один великий актив в Україні — мобільний оператор "Київстар".