Витік інформації: Зеленський скасував свій візит до Ізраїлю, — ЗМІ

За даними журналістів, президент України не приїде до Ізраїлю 7 листопада, однак в країні зазначили, що очікують зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Ізраїлю, який планував здійснити сьогодні, 7 листопада. Причиною цього називають витік інформації, про що пише The Times of Israel.

Із посиланням на ізраїльські дипломатичні джерела, видання повідмоляє, що Зеленського все ще чекають в Ізраїлі, але точної дати візиту поки не надано.

Один із ізраїльських чиновників заявив: "якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами".

Що відомо про підготовку візиту Зеленського до Ізраїлю

Нагадаємо, Ізраїль визнає, що візит президента України підвищить його легітимність у війні проти ХАМАСу і позначить єдиний фронт вільних і демократичних країн. Тож, перемовини між Ізраїлем та Україною про прибуття українського президента тривають.

У жовтні Зеленський заявив про своє бажання приїхати до Ізраїлю, але тоді в Єрусалимі вирішили, що "зараз невідповідний час". Видання зазначає, що на той момент "політичний фронт ще не був сформований", що не дало змоги візиту відбутися.

Тоді, зокрема, міністр освіти Ізраїлю Йоав Кіш зазначив, що це "стане важливим сигналом".