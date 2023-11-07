У Нацполіції повідомили, хто розслідуватиме загибель помічника Залужного

Рослідувати кримінальне провадження за фактор загибелі Геннадія Частякова буде Державне бюро розслідувань

У поліції розповіли, хто розслідуватиме загибель 39-річного помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Справою займатиметься Державного бюро розслідувань. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

"Кримінальне провадження щодо вибуху гранати, який призвів до загибелі військовослужбовця, скероване до ДБР", — йдеться у повідомленні

Нацполіція зазначає, що відповідну підслідність за ДБР прокуратура визначила сьогодні, 7 листопада.

Загибель помічника Залужного Геннадія Частякова – що відомо

6 листопада стало відомо, що на Київщині у власному будинку від вибуху гранати у свій день народження загинув 39-річний Геннадій Частяков, помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Трагедія сталася у с. Чайка. Внаслідок вибуху також постраждав 13-річний син військового. Він отримав тяжкі поранення та був госпіталізований. За словами дружини загиблого, вибух стався після відкриття одного з подарунків, який йому подарували на день народження. Гибель свого помічника підтвердив головнокомандувач ЗСУ.

Невдовзі у ЗМІ повідомили, що постраждалий син отримав рвані рані обличчя. Окрім хлопчика в будинку також перебувала донька загиблого, однак вона внаслідок вибуху не постраждала.

За інформацією журналістів, Геннадій Частяков приніс додому пляшку алкоголю та три німецькі гранати, які йому подарували. Також у поліції повідомляли, що справу вибух у будинку могло спричинити необережне поводження з боєприпасами.

За словами міністра МВС Ігоря Клименка, прийшовши додому військовий дістав подарований ящик із гранатами, які почав показувати своєму синові. У повідомленні йшлося, що дитина почала розглядати боєприпас, після чого загиблий відібрав гранату та висмикнув кільце. Також у військового вдома знайшли ще 5 нерозірваних гранат.

Тим часом український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що подарунок зробив колега загиблого – полковник Тімченко. Окрім 6 гранат у подарунковій коробці також була пляшка віскі. Цю інформацію також підтвердили троє свідків.

Фокус з’ясовував, чи міг помічник головнокомандувача ЗСУ переплутати боєприпас з муляжами, або ж це було сплановане вбивство. Попри різні версії, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Геннадій Частяков не міг відрізнити гранату від муляжів. За його словами, зву від висмикування чеки не можна ні з чим переплутати та після її висмикування є ще 4 секунди, щоб її викинути або накрити собою.

Окрім того, генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що слідство повинне відпрацювати всі версії.