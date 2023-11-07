"Руки, ноги були подроблені": окупанти закатували до смерті подружжя на Херсонщині

Чоловіка і дружину викрали за доносом — їх вважали навідниками. Через 8 днів батьків подружжя запросили на впізнання до моргу у Скадовську.

У Херсонській області російські окупанти викрали та закатували до смерті молоде подружжя. Родичі ледве упізнали їхні тіла, на яких були сліди жахливих знущань. Про це повідомляє "МОСТ".

Як пише видання, це сталося у селі Чулаківка Скадовського району. Подружжя Григорія та Марини Мазур викрали понад 2 тижні тому із власного подвірʼя.

Не приховували ставлення до окупантів

Місцеві жителі говорять, що вбите подружжя зневажливо ставилося до російських загарбників і не приховувало, що чекає на звільнення.

"Григорій ніколи не приховував свого ставлення до р*шистів і своєї позиції. Він – людина занадто відверта і смілива, завжди всім в очі говорив свою позицію", – розповіла місцева жителька.

Вона впевнена, що чоловіка і дружину викрали за доносом — їх могли назвати навідниками.

Після викрадення про них нічого не чули протягом 4 днів, а їхні діти 12-річна донька та син – дошкільного віку, перебували з бабусею.

Марину привезли ледь живу

Пізніше в селі почали розповідати, що Марину привозили додому, і в неї в оселі проводили обшук — шукали телефон.

"Коли вони її витягли з машини, вона вже ногами йти не могла. На коліна впала, знепритомніла. Заволокли вони її в хату. Маму з дітьми вигнали з двору. Вони в будинку і підлогу позривали, і підвіконня позривали. За пів години вони знову витягли з будинку Марину, повантажили в машину і поїхали", – розповідають жителі.

Вони зазначають, що не знають, чи знайшли окупанти щось під час обшуків вдома у родини Мазурів.

Потім їхні рідні почали звертатися до так званої адміністрації із заявою про зникнення подружжя.

Григорій був замордований

Через 8 днів батька Григорія запросили на впізнання тіла до моргу у Скадовську. Він поїхав туди з мамою Марини.

"Вони були шоковані тим, що вони там побачили. Це можна тільки уявити, які звірства, які тортури до нього (Григорія — ред.) було застосовано. З рота, носа, живота стирчали якісь трубки. Руки, ноги були подроблені. Він був так замордований, що на ньому не було живого місця", – повідомило джерело видання.

Місцеві жителі впевнені, що окупанти намагалися залякати місцевих, тому навмисно привезли понівечене тіло Григорія в Чулаківку, хоча рідні збиралися ховати його в Малих Копанях, звідки була родом Марина. Закатоване тіло Марини знайшли у лісопосадці поблизу села Садове. До цього рідні сподівался, що вона жива.

Перевірити інформацію про загибель подружжя можна буде тільки після звільнення Чулаківки.

Нагадаємо, що російський окупант катував українця за відмову продати свою доньку за 200 тисяч рублів.

Раніше повідомлялося, що військові РФ примушували українців собою розміновувати поля. При цьому розстрілювали поранених серед тих, хто відмовлявся це робити.