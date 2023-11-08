"Перестав виходити на зв'язок": під Авдіївкою загинув соратник "Тесака" Марцинкевича

Товариші по службі Максима Арістархова, стверджують росЗМІ, розповіли про "приліт по них" касетного боєприпасу.

У боях під Авдіївкою в тимчасово окупованій Донецькій області загинув праворадикал Максим Арістархов, який скоїв подвійне вбивство на ґрунті міжетнічної ворожнечі. Про це повідомляє російське інформагентство Regnum.

Останні дні перед загибеллю його загін перебував під Авдіївкою. Як повідомила сестра окупанта, тіло шукають і не можуть знайти.

"Ми довгий час самі шукали, тому що він перестав виходити на зв'язок. Його товариші по службі, які були з ним у загоні, розповіли, що в них прилетів касетний боєприпас. Двоє людей опинилися в лікарні після прильоту, а мій брат загинув", — підтвердила факт загибелі окупанта Анастасія Арістархова.

Що відомо про російського окупанта

За даними Regnum, Арістархов вирушив на війну у вересні 2023 року і потрапив у загін "Шторм Z".

Праворадикал Арістархов у липні 2022 року дістав 16 років позбавлення волі у справі про вбивство двох людей на ґрунті міжнаціональної ненависті. Арістархов та його спільник Сергій Маршаков скоїли злочин у квітні 2007 року в парку Лосиний острів поблизу Корольова в Московській області. Відеозапис вбивства пізніше опублікували в інтернеті під назвою "Страта таджика і дага". На записі двоє чоловіків у масках на тлі нацистського прапора відрізають голову одній людині і стріляють у потилицю іншій.

Звинувачення Арістархову було висунуто на підставі свідчень Максима Марцинкевича на прізвисько "Тесак", які той дав незадовго до своєї загибелі в колонії. Засудженого на 10 років у справі про ультраправий рух "Реструкт" Марцинкевича знайшли мертвим у СІЗО у вересні 2020 року. За версією слідства, він вчинив самогубство, зізнавшись у причетності до двох подвійних убивств. В одній із передсмертних записок він відмовлявся від цих свідчень.

Раніше Максим Арістархов входив до праворадикальної організації "Формат 18", лідером якої був Марцинкевич. На момент отримання вироку 2022 року він уже відбував тривале покарання в колонії за вбивство таксиста.

Нагадаємо, Фокус писав, що в пабліку так званої диверсійно-штурмової групи "Русич" з'явилися заклики до використання хімічної зброї проти ЗСУ. Цією групою керує росіянин Олексій Мільчаков, серед іншого, відомий нацистськими поглядами, жорстоким поводженням із тваринами та участю в бойових зіткненнях на Донбасі та в Сирії.

Крім того, Фокус повідомляв, що неонацистське воєнізоване угруповання "Русич", пов'язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвіддані про прикордонні укріплення і пересування військових у Латвії, Литві та Естонії, що спричинило занепокоєння з приводу того, чи планують вкрай праві російські групи напад на країни НАТО.