На підтримку армії: Франція додатково виділить €200 млн для України

За словами французького міністра оборони Себастьєна Лекорню, війна в Україні є конфліктом, від якого Париж "не повинен відвертатися". Виділення допомоги дасть змогу Франції придбати нове обладнання для ЗСУ.

Французький уряд планує надати додаткові 200 мільйонів євро для підтримки України та її армії. Про це повідомляє міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, цитує Franceinfo.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України", — йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою міністра, це додаткове асигнування є частиною запланованих змін у фінансовому законопроєкті, який передбачає коригування бюджетних інвестицій на поточний фінансовий рік і має бути розглянутий у середу.

"Це також дасть нам змогу розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії", — сказав Лекорню, заявивши, що війна в Україні є "конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися".

Раніше повідомлялося, що Франція надала Україні далекобійні крилаті ракети класу "повітря-земля" SCALP. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський розписався на одній із них, додавши напис "Слава Україні".