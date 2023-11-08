"Місто виконало функцію": експерт назвав найгірший сценарій для Авдіївки

За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, зараз росіяни готують третю хвилю, підтягуючи війська в Авдіївку, і планують взяти цю ділянку в кільце.

Російські окупанти продовжують приділяти велику увагу подіям, що розвиваються в районі Авдіївки. Існують сценарії, за яких нашим захисникам доведеться відступити з цього напрямку. Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

На думку експерта, наразі російські сили готуються до третьої хвилі наступу, переміщуючи свої війська ближче до Авдіївки. Відстань між північним і південним флангами навколо цього району становить приблизно 10 кілометрів. Їхня мета полягає в тому, щоб оточити цю область і, таким чином, створити умови для подальшого виштовхування наших збройних сил з Коксохімічного заводу і стратегічно важливої висоти в цьому районі.

"Ми це теж знаємо. Поки ті сили, які вони там зосереджують — є надія, що ми зможемо тими силами і засобами, які в нас є, дати відсіч. Якщо вони дійсно ще більше посилять, тобто зберуть якусь божевільну кількість людей і техніки, то в нас буде 2 варіанти. Або додавати резерви для того, щоб утримати це місто, або відходити", — каже Гетьман.

Навіть якщо Збройним силам України доведеться тимчасово відійти, експерт стверджує, що це не призведе до істотних стратегічних змін на Східному фронті, що простягається від Куп'янська до Вугледара.

За його словами, це, звісно, може бути неприємним із тактичного погляду, однак не варто очікувати якогось катастрофічного перелому чи значних негативних наслідків для українських Збройних сил.

"Це найгірший сценарій, сподіваюся, що він не відбудеться. Але Авдіївка вже виконала свою військову функцію — так само як колись це виконав Бахмут. Там знищено велику кількість російської живої сили і техніки. Ми знекровлюємо по трошки його армію, тримаючи на тій ділянці фронту оборону", — резюмував майор запасу ЗСУ.

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що російські війська націлилися на коксохімічний завод в Авдіївці. Також вказали, що можливе просування ворога в районі залізничної колії — її росіяни нібито перетнули. Просуванню підрозділів ЗС РФ заважає українська авіація — вона активізувалася на цій ділянці фронту, скаржаться окупанти.

Штурми Авдіївки почалися 10 жовтня, свідчить інформація у ЗМІ. Протягом трьох тижнів відбулося дві спроби наступу, під час яких росіяни втратили близько 200 од. військової техніки та близько 6 тис. осіб живої сили. Військовий експерт пояснив, навіщо російському командуванню це місто — щоб відсунути ЗСУ від Донецька та окупувати Донецьку область до адміністративних кордонів.