ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли житлові будинки на Донбасі: є жертви (фото)

За інформацією правоохоронців, касетні осколково-фугасні боєприпаси влучили в щільну житлову забудову, поруч з якою не розташовані будь-які військові об’єкти.

Збройні сили Російської Федерації нанесли удар, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по селу Багатир Волноваського району Донецької області. Про це 8 листопада повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Фото: don.gp.gov.ua

За інформацією правоохоронців, подія сталася 7 листопада 2023 року о 19:45. Загинули троє мирних мешканців.

Фото: don.gp.gov.ua

Касетні осколково-фугасні боєприпаси влучили в щільну житлову забудову, поруч з якою не розташовані будь-які військові об’єкти.

Фото: don.gp.gov.ua

"В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід", — йдеться у повідомленні.

Фото: don.gp.gov.ua

Також внаслідок обстрілу пошкоджено господарські споруди й три автомобілі. Прокурори документують всі воєнні злочини, вчинені ЗС РФ.

Обстріли міст України

7 листопада російські війська обстріляли об'єкт інфраструктури в районі Кривого Рогу. Про те, що в Кривому Розі пролунав вибух, повідомив і мер міста Олександр Вілкул.

Уночі на 6 листопада російські війська вдарили по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандер-М", а також запустили понад десяток ударних дронів. У Силах оборони Півдня інформували про влучання в центрі міста. Потужний вибух у місті пролунав після сигналу повітряної тривоги, посеред вулиці в центрі міста утворилася велика воронка.

6 листопада ЗС РФ знову атакували житлові квартали Херсона. Один із будинків постраждав від дій противника вже не вперше. "По одній із будівель ворог вдарив уже втретє. Пошкоджено чотири будинки, в одному із них обвалилося перекриття. Тільки дивом ніхто не отримав серйозних пошкоджень", — заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За словами місцевих жителів, у квартирах вилетіли шибки, а вибух був такої сили, що будинки затрясло.

Крім того, 30 жовтня ЗС РФ обстріляли енергооб'єкти на Донбасі і Херсонщині. Внаслідок обстрілів на Донеччині було знеструмлено шахти і 35 населених пунктів, а на Херсонщині було пошкоджено трансформатор, через що світло зникло в 4 населених пунктах.

Раніше, 14 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ зі "Смерча" обстріляли село Багатир на Донеччині. За даними правоохоронців, окупанти випустили 9 реактивних снарядів калібром 300-мм. Від отриманих поранень загинув 11-річний хлопчик, його 31-річна мати й молодший брат отримали численні поранення й були госпіталізовані.