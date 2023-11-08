Турецькі ЗМІ перекрутили слова Зеленського про вторгнення ХАМАС: посольство спростувало фейк

Українські дипломати звертають увагу, що зараз у мережі поширюється фейк, який потрібен для перекручування слів Зеленського, щоб викликати негативну реакцію з боку турецького суспільства.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу NBC News висловив свою думку щодо військової операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС. Проте турецькі медіа надали некоректне трактування його словам. Про це повідомляє посольство України в Туреччині.

В українському дипломатичному відомстві відреагували на подію і заявили, що турецькі засоби масової інформації неправильно інтерпретували висловлення глави держави у інтерв'ю.

"Посольство України в Туреччині категорично спростовує недостовірну інформацію про висловлювання Президента України Володимира Зеленського, яка шириться з ЗМІ Туреччини", — йдеться у повідомленні.

В українському посольстві наголошують, що Зеленський в інтерв'ю для іноземного каналу "говорив про тих, хто розпалює ворожнечу та використовує терор, маючи на увазі Росію та Іран, які очевидно зацікавлені в масштабуванні війни на Близькому Сході та у втягненні в цю війну багатьох народів".

"Саме Росію та Іран президент України відзначив як спонсорів тероризму, і вони, як відомо для багатьох країн світу, не дотримуються жодних правил і законів", — зазначили у посольстві.

Крім того, дипломати вказують на поширення фейку в мережі, який призначений для спотворення висловлювань Зеленського і викликання негативної реакції з боку турецького суспільства. В посольстві також зазначають, що ці дії можуть відповідати інтересам Москви.

"Росія, яка почала війну проти України, зацікавлена відволікти увагу світу від неї та розсварити Україну з партнерами", — пояснили у відомстві.

Інтерв'ю Зеленського NBC News: деталі

У розмові з журналістами американському каналу глава держави, зокрема, заявив, що існує "пожежа, що горить між Ізраїлем та Палестиною, і деякі люди досі продовжують кидати у цей вогонь сірники".

Окрім того, Зеленський закликав Захід суттєво посилити підтримку України системами ППО, йдеться від надання та оренди певних комплексів зараз до їх спільного виробництва у перспективі.

Також він назвав президента держави-агресорки "терористом".

Нагадаємо, що Угорщина блокуватиме початок переговорів із Україною про вступ до Європейського Союзу, поки не буде виконано вимог щодо мови освіти.

Раніше повідомлялося, що у внутрішньому документі Єврокомісії заявили, що Україна виконала чотири із семи критеріїв, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.