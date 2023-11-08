ЗСУ завдали удару по штабу ЗС РФ "Дніпро": ліквідовано трьох полковників, — журналіст (фото)

За словами журналіста Юрія Бутусова, штаб "Дніпро" було повністю розгромлено прицільним влучанням ракети, а чергову зміну операторів знищено, включно з великою кількістю військовослужбовців низького звання.

Унаслідок прицільного удару по штабу угруповання ЗС РФ "Дніпро" в Херсонській області, який ЗСУ завдали тиждень тому, було ліквідовано трьох старших офіцерів штабу. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Штабу угруповання російських військ "Дніпро" було розташовано на Арабатській стрілці в районі села Стрілкове Генічеського району, у пансіонатах "Юний" і "Блакитне полум'я".

За інформацією Бутусова, унаслідок удару по штабу загинули три полковники: два заступники начальника ЦУ "ДНІПРО" і начальник відділу планування вогневого ураження.

"Угруповання "Днепр" сформовано штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, командує угрупованням командувач повітряно-десантними військами РФ генерал-полковник Теплинський. Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані про місцезнаходження штабу "Днепр", і спланували ракетний удар точно", — написав Бутусов.

За інформацією OSINT-дослідника Necro Mancer, унаслідок ракетного удару загинули:

полковник Вадим Добряков;

полковник Олександр Галкін;

полковник Олексій Коблов.

Інформація про смерть Коблова з'явилася напередодні повідомлення Бутусова. Але на той момент була відома тільки дата смерті — 1 листопада. Однак за яких обставин і на якому напрямку було ліквідовано Коблова, не повідомлялося.

"Судячи з цих даних, очевидно, ракета точно вразила російський штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, що крім ліквідованих старших офіцерів були і численні втрати військовослужбовців низького звання. Знищення центру управління "Дніпро" — це один із найвищих штабів і найбільших успіхів зі знищення "центрів ухвалення рішень" Росії під час війни. Дуже важливо, що український успіх змушений підтвердити ворог", — наголосив журналіст.

Нагадаємо, у Генічеську "прилетіло" в пансіонати з окупантами: колаборант Сальдо заявляв про "детонацію на пустирі". Ракети влучили у дві бази відпочинку — пансіонат "Юний" і "Блакитне полум'я" в селі Стрілковому. Після "прильотів" туди з Генічеська і села Генічеська Гірка виїхали автомобілі швидкої допомоги.

У червні Фокус писав про удар по базі ЗС РФ у Херсонській області. Загарбники розташувалися в пансіонаті "Експрес" і готелі Chalet Termal в окупованому селі Щасливцеве Херсонської області.