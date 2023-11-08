"Ангел смерті" літак AC-130 може залишитись без 105-мм гармати (фото)

В Командуванні Сил спецоперацій вважають, що в нинішньому стані AC-130J не переживе потенційної війни з Китаєм.

Бойовий літак AC-130J Ghostrider може втратити свою культову 105-мм гармату в найближчі два роки. Гаубицю використовували для ударів по наземних цілях. Про це повідомляє Defense News.

Командування спеціальних операцій Повітряних сил США підтвердило журналістам, що вони розглядають ідею прибрати 105-мм гаубицю вже у 2026 році. Військові переглядають роль AC-130J на тлі більшої уваги з боку Китаю. Знаменитий бойовий літак може підтримувати Сили спецоперацій і військових у складних бойових діях.

Літак у нинішньому вигляді AC-130J не витримає війни з Китаєм

Окрім того, що 105-мм гаубицю можуть зняти з Ghostrider, командування розглядає можливість оснастити літак:

крилатими ракетами;

удосконалений радар з активною решіткою електронного сканування для покращення супроводу наземних цілей;

оновленим звʼязком для мережі командування та управління Обʼєднаними силами.

"Мета цього огляду полягає в тому, щоб підвищити летальність, універсальність і адаптивність AC-130J у широкому діапазоні операційних сценаріїв, гарантуючи, що він залишається життєво важливим активом у Силах спецоперацій", — повідомили журналістам.

105-мм гармата AC-130J

Аналіз щодо майбутнього літака AC-130J проведуть до 2025 року. Наразі Командування немає коштів на зміни конструкції літака. Проте джерела видання стверджують, що це вже майже доконаний факт. Науковий співробітник Heritage Foundation Джон Венейбл підтвердив журналістам інформацію, що AC-130J в нинішньому стані не переживе бойові дії з Китаєм.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ писали, що літак AC-130J оснастять сучасними радарами для збільшення дальності стрільби.

7 березня США вперше відправили в Південну Корею "універсального солдата" AC-130J.