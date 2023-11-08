Замаскувати не вийшло: ЗСУ застосували HIMARS проти російського "Града" (відео)

Бійці розповіли, якщо не можуть дістати окупантів 155-мм снарядами, застосовують реактивні системи.

Бійці 148-ої окремої артилерійської бригади застосували американську реактивну артилерійську систему HIMARS та ліквідували РСЗВ "Град". У Facebook підрозділу повідомили подробиці.

Російські окупанти намагалися заховати техніку серед дерев, але маскування було невдалим. Українські артилеристи застосували американську систему та ліквідували ворожу техніку.

"Приклад, коли гасло "Разом до перемоги" не слова, а дії. Завжди Перші! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Застосування HIMARS на фронті

Партизанський загін Мелітополя "Гнила Черешня" під керівництвом Служби безпеки України знищив російський РЛС ЗРК С-400. На Запоріжжі українські партизани "відсвяткували" День ракетних військ і артилерії, влучивши у ракетний комплекс окупантів. Артилеристи завдали нічного вогневого ураження HIMARS у Пологівському районі Запорізької області.

Система HIMARS 1 листопада знищила прямим влучанням російський БПЛА ZALA. Місце приземлення БПЛА було атаковано точним ударом. Вдалося знищили екіпаж та саму установку, яка використовується для наведення дронів "Ланцет" та розвідки.

11 жовтня HIMARS і SHARK розправилися з розрахунком безпілотників ЗС РФ. Український дрон SHARK вистежив окупантів із російським безпілотником Supercam S350, а реактивна установка HIMARS "відпрацювала" по них снарядами GMLRS.

Нагадаємо, 3 листопада розрахунок Himars привітав із Днем ракетних військ і артилерії та застосував ракети ATACMS. В Україні щорічно 3 листопада відзначають професійне свято воїнів ракетних і артилерійських підрозділів, завдяки саме яким і вдається стримувати російську навалу.