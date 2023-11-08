Літакам НАТО дедалі важче діяти в зоні радіоперешкод: чи може Kalaetron Attack це змінити

Система Kalaetron Attack є наступним поколінням електронних засобів нападу, яка покликана протидіяти російським ППО і системам РЕБ у повітряному просторі Європи.

Літакам НАТО виконувати бойові завдання в зонах із радіоелектронними перешкодами стає дедалі важче. Тому компанія HENSOLDT розробляє систему Kalaetron Attack — нове покоління повітряних електронних засобів нападу, яка покликана забезпечити перевагу в електромагнітному спектрі. Про це 8 листопада повідомили оглядачі Defensa.

Автори публікації зазначають, що сучасні військові технології розвиваються семимильними кроками, тому збройним силам та урядам доводиться бути на крок попереду.

"В умовах агресивних дій Росії та зростаючої загрози міждержавних конфліктів компанія HENSOLDT посідає передові позиції в розробці нових технологій радіоелектронної боротьби", — йдеться в матеріалі.

У зв'язку з новими загрозами інженери компанії почали працювати над перспективною системою РЕБ, найважливішим засобом підвищення захищеності літаків та екіпажу.

Поточні загрози

Як приклад наведено бойову роботу винищувача Eurofighter Typhoon. З моменту його зльоту з Німеччини він уже перебуває в зоні дії сучасних інтегрованих систем протиповітряної оборони, розташованих у Калінінградській області. Росія за допомогою своїх засобів ППО намагається домінувати в європейському повітряному просторі, позбавляючи свободи дій сил НАТО і союзників.

Таким чином можна говорити, що ситуація у сфері глобальної безпеки змінилася, тому електромагнітні удари і радіоелектронна боротьба відіграють найважливішу роль у сучасному бою.

Що являє собою Kalaetron Attack

Система постановки перешкод Kalaetron Attack від компанії HENSOLDT — це наступне покоління повітряних електронних засобів нападу, що є частиною повністю цифрового сімейства продуктів Kalaetron, які використовуються в системах захисту та розвідки ЗС Німеччини. 8 лютого 2023 року під час випробувань система Kalaetron Attack довела свою ефективність. Її випробовували у складних сценаріях на борту літака PC-12, вона довела, що може виявляти навіть новітні РЛС систем ППО в польоті, створюючи перешкоди для них за допомогою точно спрямованих сигналів.

На додаток до когнітивних елементів штучного інтелекту, основними елементами системи є повністю оцифрований широкосмуговий датчик і глушник з електронним управлінням.

"Kalaetron Attack, як засіб постановки перешкод на борту літака Eurofighter, може значно підвищити його ефективність протидії ППО противника. Завдяки своїй масштабованості, система також може використовуватися в сухопутній або військово-морській техніці", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що винищувачі Eurofighter Typhoon будуть оснащені перспективним захистом літаків від ракетних і радіолокаційних атак противника — системою DASS Praetorian. Вона дасть змогу підвищити живучість літака і закладе основу для інтеграції системи оборони з потужним радаром E-Scan.