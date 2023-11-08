Захист від Китаю: Індія випробувала тактичну балістичну ракету Pralay (відео)

Тестовий запуск тактичної ракети був проведений на тлі протистояння з Китаєм. У Міноборони Індії стверджують, що дальність польоту Pralay може досягати 500 км.

Міністерство оборони Індії провело 7 листопада успішне випробування квазібалістичної ракети малої дальності Pralay. І хоча повідомлялося, що під час випробувань було досягнуто всіх поставлених цілей, однак імовірно, що це були радше дослідно-конструкторські випробування з обмеженими цілями, а не експлуатаційні. Про це йдеться в публікації Bulgarian Military.

За інформацією оборонного відомства країни, ракета була запущена з острова Абдул-Калам біля узбережжя східного штату Одіша й успішно вразила навчальну ціль у заданому районі.

Загалом індійські збройні сили мають намір поставити на озброєння 370 ракет Pralay з неядерною бойовою частиною. З них 120 одиниць буде поставлено ВПС, а 250 ракет — сухопутним військам Індії. Причому постановка на бойове чергування індійських ракет пов'язана з "триваючим конфліктом із Китаєм".

"На тлі триваючого конфлікту з Китаєм індійські збройні сили збираються придбати балістичну ракету Pralay, здатну вражати цілі на відстані від 150 до 500 км", — ідеться в повідомленні.

Що відомо про ракету

Ракета малої дальності Pralay оснащена твердопаливним двигуном. Вона рухається квазібалістичною траєкторією і може здійснювати маневри в польоті завдяки використанню маневрованого апарату, що повертається (MaRV). Це модуль дає змогу ракеті долати перехоплювачі систем ПРО.

Ракета може нести корисне навантаження від 350 до 700 кг з попередньо сформованою осколково-фугасною боєголовкою, проникаюче-вибуховим і проникаючим суббоєприпасом.

Pralay призначена для ураження радіолокаційних і комунікаційних установок, центрів управління і сучасних аеродромів звичайними боєголовками. За інформацією розробників, наразі ведуться роботи зі збільшення дальності дії системи на кілька сотень кілометрів.

Раніше повідомлялося, що індійські авіаконструктори вирішили встановити на літаки російського виробництва Су-30 передову радіолокаційну систему під назвою Virupaksha. Інженери стверджують, що РЛС здатна виявляти і супроводжувати цілі з дуже низьким радіолокаційним перетином, що робить її високоефективною для виявлення стелс-літаків.