"Російська бронегрупа доатакувалася": ДПСУ та ДШВ знищили бронетехніку під Мар'їнкою (відео)

Аеророзвідка ДПСУ виявила рух російської бронетехніки, після чого артилерія ДШВ відкрила вогонь. Після вдалих ударів техніка ЗС РФ загорялася та переставали функціонувати.

На Мар'їнському напрямку українські військові знищили танк, БМП і панцерник Збройних сил РФ. Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби в Telegram.

"Провальний марш-кидок: російська бронегрупа доатакувалася", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що їхня аеророзвідка виявила рух бронетехніки Збройних сил Російської Федерації, після чого артилерія десантно-штурмових військ завдали їй вогневого ураження. У результаті чого українці уразили російський танк і БМП. Після артилерійських ударів панцерник вцілів та намагався вести вогонь, наближаючись до українських позицій. Проте ЗСУ ліквідували й цю бронемашину.

"Українські захисники натиск витримали й додали до попереднього списку і цю бронемашину", — заявили прикордонники.

Крім цього, у ДПСУ опублікували відео, на якому видно, як артилеристи завдають вдалі удари по російській військові техніці.

"Танк і БМП були ліквідовані, та вцілілий панцерник противника ще намагався вести вогонь, наближаючись до позицій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада волонтер та активіст Сергій Стерненко розповів, що на Купʼянському напрямку бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор", вартість якого стартує від 25 мільйонів доларів — понад 900 мільйонів гривень. Ворожу техніку вдалося знищити за допомогою декількох FPV-дронів.

7 листопада стало відомо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація" за допомогою безпілотника. Зокрема, український дрон підлетів до своєї цілі та скинув боєприпас.