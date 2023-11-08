15 років тюрми: суд Одеси засудив колаборанта Сальдо

Судовий розгляд відбувся за відсутності обвинуваченого. Проте суд вжив усіх заходів для того, аби викликати його на судові засідання.

У середу 8 листопада Малиновський районний суд Одеси засудив так званого "виконуючого обов'язки губернатора Херсонської області" Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це йдеться на сайті суду.

"Суд ухвалив вирок, яким визнав винним Сальдо Володимира Васильовича в минулому голову окупаційної "військово-цивільної адміністрації Херсонської області", нині виконуючого обов'язки "губернатора Херсонської області" (під російською окупацією), — йдеться у повідомленні.

Зокрема, його звинуватили у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

У суді наголосили, що судовий розгляд відбувся за відсутності обвинуваченого, при цьому суд вжив усіх заходів для того, аби викликати обвинуваченого на судові засідання. У суді сторона обвинувачення просила визнати Сальдо винним та призначити йому покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна. Тоді як захисник Володимира Сальдо просив постановити для нього виправдовувальний вирок.

Натомість суд оцінив докази, подані сторонами кримінального провадження, та дійшов висновку щодо винуватості Сальдо у скоєнні кримінального провадження. Зокрема, йому було призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях строком на 15 років.

У Малиновському районному суді додали, що вирок поки не набрав законної сили та може бути оскаржений.

Володимир Сальдо: що про нього відомо

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Сальдо виявив проросійську позицію. 17 березня 2022 року Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо держзради через створення так званої окупаційної "влади" в Херсонській області.

Після тимчасової окупації Херсона його призначили так званим головою окупаційної адміністрації міста. У червні 2022 року Сальдо отримав російське громадянство від окупаційної адміністрації Херсона. У вересні того ж року він брав участь у псевдореферендумі за так зване "приєднання до складу Російської Федерації".

Нагадаємо, 11 травня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) конфіскував майно Володимира Сальдо, який заявив, що подасть апеляцію тоді, коли начебто заїде на танку до Херсона.

18 жовтня у ЗМІ повідомили, що Малиновський районний суд Одеси засудив ексзаступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова до довічного позбавлення волі. Зокрема, його засудили до дев'яти років за колабораціонізм, до тринадцяти років із конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув'язнення за держзраду в умовах збройного конфлікту.