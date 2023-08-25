Конфіскували, бо працює на РФ: Україна отримала активи колаборанта Сальдо

Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини втратив компанії, розташовані на підконтрольній Україні території. Тепер їх або продадуть, або передадуть в управління іншим людям.

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Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду щодо основних активів голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальда та членів його родини. Рішення прийнято на законних підставах — після розгляду справи у суді. Про це розповіла пресслужба Міністерства економіки.

У дописі пресслужби вказано, що майно Сальдо та його родини конфіскували на основі судових розглядів Вищого антикорупційного суду України (від 9 травня 2023 року № 991/3250/23 — щодо майна) та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України (17 травня 2023 року — щодо запровадження санкцій).

Основні активи передаються під управління Фонду державного майна. Після цього частина може бути продана, а для частини відшукають керівників, які будуть вести подальшу діяльність. "Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — пояснила Свириденко.

Пресслужба перелічила, яке саме майно втратив Сальдо та його колишня дружина Любов Сальдо і донька Ірина Сальдо:

земельні ділянки — 3 шт.;

готель у Херсоні — загальна площа 3279,9 кв. м;

апартаменти в т.о. Ялті — на 304,2 кв. м;

паркомісця в Ореанді (т.о. Ялта) — 2 шт.;

триповерхова будівля в Херсоні — загальна площа 2143,3 кв. м;

будинок у Херсоні — площа 236,7 кв. м;

квартири — в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);

автомобіль Volvo XC90 2020 р. в. — орієнтовна вартість 50 тис. дол.;

ПрАТ "Каштан" — на 99,86% власність на колишню дружину Сальдо;

ПрАТ "Дельта Сервіс" — на 30% власність ексдружини;

ТОВ "Бебко-Авто" — на 55,56% власність доньки Сальдо;

ТОВ "Конка" – на 40%власність доньки Сальдо.

Зазначимо, на порталі Youcontrol можна відшукати детальну інформацію щодо останніх чотирьох компаній.

ПрАТ "Каштан" займається видобуванням декоративного та будівельного каменю. Мінекономіки вказує, що ця компанія розроблює кар'єр у Житомирській області.

ПрАТ "Дельта Сервіс" займається "допоміжною діяльністю у сфері транспорту" і, окрім Любові Сальдо, перебуває у власності громадянина Туреччини та Леоніда Гіріна з Херсону.

ТОВ "Бебко-Авто" займається торгівлею легкими та іншими видами транспорту і ним, крім доньки Сальдо, володіють ще двоє осіб: В'ячеслав Бебко з Одеси та Антон Кушнір з Херсону.

ТОВ "Конка" займається організацією відпочинку та розваг. Кінцевими бенефіціарами є троє осіб з Херсону. Тоді як донька Сальдо входить до складу засновників юридичної особи.

Володимир Сальдо: хто це

Володимир Сальдо — громадянин України, який до початку російського вторгнення активно займався політикою. Зокрема, він кілька разів брав участь у виборах до Верховної Ради України (увійшов до VII скликання за часів Януковича і голосував за диктаторські закони). Натомість жителі Херсону його регулярно обирали до Херсонської міської ради. Також був мером міста Херсон (з 2002 до 2012 року). Під час окупації очолив російську адміністрацію Херсонської області. Після деокупації Херсону перебрався на Генічеська, де продовжив антиукраїнську діяльність.

Проти Сальда відкрито кримінальне провадження — його підозрюють за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Коли він потрапить до рук українського правосуддя, то може опинитись за гранатами на термін він 15 років до довічного.

Нагадуємо, у серпні ДБР завершила розслідування проти політика Андрія Деркача. Зокрема, з'ясували, що він отримав від спецслужб РФ більш як 500 тис. дол. за антиукраїнську діяльність. Також підозру отримав Євген Мураєв: СБУ зазначила, що він поширював прокремлівські наративи у ефірі всеукраїнських телеканалів.