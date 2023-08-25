Конфисковали, потому что работает на РФ: Украина получила активы коллаборанта Сальдо

Глава оккупационной администрации Херсонщины потерял компании, расположенные на подконтрольной Украине территории. Теперь их либо продадут, либо передадут в управление другим людям.

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о решении правительства в отношении основных активов главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальда и членов его семьи. Решение принято на законных основаниях — после рассмотрения дела в суде. Об этом рассказала пресс-служба Министерства экономики.

В заметке пресс-службы указано, что имущество Сальдо и его семьи конфисковали на основе судебных разбирательств Высшего антикоррупционного суда Украины (от 9 мая 2023 года № 991/3250/23 — относительно имущества) и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины (17 мая 2023 года — о введении санкций).

Основные активы передаются под управление Фонда государственного имущества. После этого часть может быть продана, а для части отыщут руководителей, которые будут вести дальнейшую деятельность. "Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", — пояснила Свириденко.

Пресс-служба перечислила, какое именно имущество потерял Сальдо и его бывшая жена Любовь Сальдо и дочь Ирина Сальдо:

земельные участки — 3 шт;

гостиница в Херсоне — общая площадь 3279,9 кв. м;

апартаменты в в.о. Ялте — на 304,2 кв. м;

паркоместа в Ореанде (в.о. Ялта) — 2 шт;

трехэтажное здание в Херсоне — общая площадь 2143,3 кв. м;

дом в Херсоне — площадь 236,7 кв. м;

квартиры — в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв.м) и Херсоне (36,8 кв.м);

автомобиль Volvo XC90 2020 г. в. — ориентировочная стоимость 50 тыс. долл;

ЧАО "Каштан" — на 99,86% собственность на бывшую жену Сальдо;

ЧАО "Дельта Сервис" — на 30% собственность экс-супруги;

ООО "Бебко-Авто" — на 55,56% собственность дочери Сальдо;

ООО "Конка" — на 40% собственность дочери Сальдо.

Отметим, на портале Youcontrol можно отыскать подробную информацию по последним четырем компаниям.

ЧАО "Каштан" занимается добычей декоративного и строительного камня. Минэкономики указывает, что эта компания разрабатывает карьер в Житомирской области.

ЧАО "Дельта Сервис" занимается "вспомогательной деятельностью в сфере транспорта" и, кроме Любови Сальдо, находится в собственности гражданина Турции и Леонида Гирина из Херсона.

ООО "Бебко-Авто" занимается торговлей легкими и другими видами транспорта и им, кроме дочери Сальдо, владеют еще два человека: Вячеслав Бебко из Одессы и Антон Кушнир из Херсона.

ООО "Конка" занимается организацией отдыха и развлечений. Конечными бенефициарами являются три гражданина из Херсона. Тогда как дочь Сальдо входит в состав учредителей юридического лица.

Владимир Сальдо: кто это

Владимир Сальдо — гражданин Украины, который до начала российского вторжения активно занимался политикой. В частности, он несколько раз участвовал в выборах в Верховную Раду Украины (вошел в VII созыв во времена Януковича и голосовал за диктаторские законы). Зато жители Херсона его регулярно избирали в Херсонский городской совет. Также был мэром города Херсон (с 2002 до 2012 года). Во время оккупации возглавил российскую администрацию Херсонской области. После деоккупации Херсона перебрался в Геническ, где продолжил антиукраинскую деятельность.

Против Сальда открыто уголовное производство — его подозревают по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Когда он попадет в руки украинского правосудия, то может оказаться за гранатами на срок от 15 лет до пожизненного.

Напоминаем, в августе ГБР завершила расследование против политика Андрея Деркача. В частности, выяснили, что он получил от спецслужб РФ более 500 тыс. долл. за антиукраинскую деятельность. Также подозрение получил Евгений Мураев: СБУ отметила, что он распространял прокремлевские нарративы в эфире всеукраинских телеканалов.