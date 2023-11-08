Саме обговорювали наступ на Авдіївку: подробиці удару "хаймарсів" по нараді росіян в Донецьку

Внаслідок удару загинуло 8 російських офіцерів, ще 6 отримали поранення, двоє з них — тяжкі. Загалом загинуло 14 людей.

У центрі Донецька після нальоту HIMARS загинули 14 військовослужбовців ЗС РФ. Влучання сталося по Республіканському центрі безпілотних систем "ДНР" в момент, коли там проходила оперативна нарада. Про це пише російський анонімний телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

За інформацією пабліку, вони отримали інформацію у Генштабі ЗС РФ, від джерел в Міноборони, а також серед військових, які перебувають на території окупованої Донеччини.

Джерела розповіли, що момент удару з РСЗВ HIMARS прийшовся по будівлі в той момент, коли там проходила нарада російських офіцерів. Вона була присвячена тому, як зробити більш ефективним наступ на Авдіївку, крім цього нібито обговорювалися контратаки ЗСУ на Донецьк.

Також на нараді були присутні фахівці з безпілотників, які робили доповіді щодо їх використання на фронті.

"Внаслідок удару загинуло 8 офіцерів, ще шестеро отримали поранення, двоє з них – тяжкі. Загалом загинуло 14 людей, було вбиті і військові, які перебували в будівлі. Зокрема, загинуло та поранено кількох операторів БПЛА, яких запросили для участі у нараді. Дивом залишилися живі співробітники одного із ресторанів міста, які готували для офіцерів фуршет. Його планували влаштувати після наради", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед загиблих — 2 офіцери, які спеціально приїхали до Донецька зі штабу у Ростові-на-Дону.

Крім цього були пошкоджені безпілотники ЗС РФ, які зберігалися в Центрі.

Нагадаємо, що на думку британського аналітика з питань безпеки та оборони Майкла КларкаЗСУ можуть затиснути російські війська в кліщі між Дніпром і Токмаком.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ застосували HIMARS проти російського "града". Українські артилеристи застосували американську систему та ліквідували ворожу техніку.