"Не відчувають страху": Bild відвідав штаб операторів дронів ЗСУ на Донбасі (фоторепортаж)

Журналісти показали штаб підрозділу БПЛА Сил оборони України. У кадр потрапив оператор з Німеччини Арнольд, командир "Курт" та екран, на якому видно результат використання безпілотників.

Підрозділ ЗСУ, який керує дронами для ударів по ЗС РФ, облаштував секретний штаб у селі Дружківка у Донецькій області. Звідси оператори безпілотників щодня виїжджають на лінію фронту, щоб нищити живу силу і техніку ворога. Про деталі дій військових Сил оборони України ідеться у репортажі видання Bild.

Журналісти Bild поспілкувались з двома бійцями підрозділу БПЛА ЗСУ, які мають секретний штаб у Дружківці. Підрозділ базується в будинку місцевого жителя, якому довелось виїхати через вторгнення РФ. У цьому будинку цілі штабелі дронів заповнюють полички звичайної шафи.

Шафа з дронами Фото: Instagram / stanislav.krupar

Одним зі співрозмовників журналістів виявився громадянин Німеччини Арнольд, який у перші дні вторгнення РФ приїхав з ФРН в Україну. Чоловік розповів, як щодня виїжджає з штабу на позиції ЗСУ неподалік від лінії фронту. Спеціальний дрон-розвідник передає йому координати майбутніх цілей. Після цього надсилається дрон, до якого прикріплено вибухівку для підриву росіян.

Боєць Арнольд з Німеччини Фото: Instagram / stanislav.krupar Оператор дронів Арнольд Фото: Instagram / stanislav.krupar

Арнольд зазначив, що для нього подібні дії — "це як робота".

"Вранці я заїжджаю в окопи, вбиваю та знищую — людей чи машин — а потім знову їду додому. Я давно не відчував страху", — сказав чоловік, який народився у Гессені в Німеччині та має двох дітей, при чому один з дітей — в Україні. Зазначимо, від Дружківки, де базується Арнольд, до лінії фронту — близько 26 км.

На кадрах, оприлюднених виданням, кілька цілей, по яких вдарив німець Арнольд. Зокрема, можна побачити російську БМП-2 та позиції живої сили ЗС РФ. Оператор дронів наголосив на вигідності використання БПЛА для нищення російської техніки.

"Чому це має сенс? Безпілотником за 2000 євро можна ефективно знищити танк за 15 мільйонів євро", — пояснив чоловік.

В діалог з журналістами вступив також командир Арнольда — командир підрозділу з позивним "Курт". Боєць показав, як на спеціальному екрані стежить за роботою операторів дронів. Також показав, які саме снаряди скидають на російську техніку та живу силу.

"Курт" зі снарядом для дрона Фото: Instagram / stanislav.krupar Екран у штабі операторів дронів Фото: Instagram / stanislav.krupar

Журналісти підсумували, що їх занепокоїло ставлення бійців до бойових дій. Зокрема, відзначили, що це для них стало схоже на комп'ютерну гру:

"Бездушна байдужість, з якою він говорить про вбивства, викликає занепокоєння" — ідеться у статті Bild.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці видання The Economist від 1 листопада пояснив, що ЗСУ та ЗС РФ досягнули паритету у використанні безпілотників. Також відзначив, що Україні потрібен технологічний прорив, щоб покращити ситуацію на лінії фронту.

Між тим у ЗМІ проаналізували особливості російських ударних дронів "Ланцет", які шкодять Силам оборони України. Експерти стверджують, що ці пристрої справді мають особливості, які роблять їх особливо небезпечними для контрбатарейної боротьби.

Водночас воєнний експерт розповів про українські БПЛА, які турбують росіян. З його слів, до Москви долетіло близько 100 БПЛА, які зуміли проникнути через російську систему ППО. При цьому результат використання цих БПЛА перевищує витрати, які знадобились для їхнього запуску.

Нагадуємо, у Офісі президента Володимира Зеленського запевнили, що у очільника держави немає ніяких розходжень з думками Залужного щодо перебігу війни в Україні. Зокрема, мають спільну думку щодо неможливості мирних перемовин, які можуть завершитись "Мінськом-3". При цьому політолог Олег Пастернак пояснив у коментарі Фокусу, що Україна повинна напрацювати власну позицію щодо можливого спілкування з Росією.