Україна має реагувати на тему ймовірних мирних переговорів, — експерт

Києву потрібно мати декілька власних ідей для просування теми мирного врегулювання війни в Україні, вважає експерт.

Related video

В умовах обмеженого доступу до інформації, коли населення не володіє ситуацією стану подій на фронті та політичних перепитій, заяви про мирні переговори є тригерним. Про це в коментарі Фокусу розповів політолог Олег Пастернак у матеріалі "Ні війни, ні миру. Чому на Заході підняли тему мирних переговорів з Москвою".

За його словами, ці тригери дозволяють визначати наскільки ситуація змінилася, чи є ознаки політичної інфляції. Це якщо говорити про Захід, для нас — це перевірка наскільки Україна готова воювати далі. Це певні фантазії медійників. Всі ці закиди про мирні переговори — це лише спроба спрогнозувати, якими вони можуть бути та які передумови до них існують. Якщо не Україна, то країни Європи, США, аналітичні центри можуть підключитися в роботу.

"Наразі у світі йде змагання за мирний порядок денний, тому якщо ми це ігноруватимемо, від цього виграє хтось інший — умовний Китай, Орбан чи Фіцо, наприклад. Попри стійку парадигму, що війна закінчиться перемогою та виходом на кордони 1991 року, Україні потрібно мати декілька ідей для просування теми мирного врегулювання. Однією з них є формула миру, глобальний саміт миру. Завдяки їм є можливість просунути ідею української концепції миру якомога ширшому світу. В першу чергу, для Глобального Півдня, який в силу історичних традицій знаходиться на нейтральній стороні або підтримує Росію", — розповідає він Фокусу.

За словами Пастернака, це є гарною ініціативою показати, що Україна шукає миру дипломатичним шляхом. Якщо залишатися на темі, що ніяких переговорів лише воєнне рішення, ми втратимо тренд, та ризикуємо отримати у світі імідж жорстокої мілітаристської держави. Гарантовано, що Кремль буде зловживати та грати на цьому.

Україна ініціювала проведення Глобального мирного форуму, на який запрошено понад 140 держав світу. Нещодавно таке запрошення отримав й президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса. Цього року африканський політик відвідував Київ, де представляв своє бачення мирного врегулювання. Тема мирної ініціативи України також знайшла підтримку в проведені зустрічей щодо реалізації мирної формули Зеленського, вони вже пройшли в Копенгагені, Джидді та на Мальті.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Ні війни, ні миру. Чому на Заході підняли тему мирних переговорів з Москвою".