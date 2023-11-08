Украина должна реагировать на тему вероятных мирных переговоров, — эксперт

Киеву нужно иметь несколько собственных идей для продвижения темы мирного урегулирования войны в Украине, считает эксперт.

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В условиях ограниченного доступа к информации, когда население не владеет ситуацией состояния событий на фронте и политических перипетий, заявления о мирных переговорах является триггерным. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политолог Олег Пастернак в материале "Ни войны, ни мира. Почему на Западе подняли тему мирных переговоров с Москвой".

По его словам, эти триггеры позволяют определять насколько ситуация изменилась, есть ли признаки политической инфляции. Это если говорить о Западе, для нас — это проверка насколько Украина готова воевать дальше. Это определенные фантазии медийщиков. Все эти упреки о мирных переговорах — это лишь попытка спрогнозировать, какими они могут быть и какие предпосылки к ним существуют. Если не Украина, то страны Европы, США, аналитические центры могут подключиться в работу.

"Сейчас в мире идет соревнование за мирную повестку дня, поэтому если мы это будем игнорировать, от этого выиграет кто-то другой — условный Китай, Орбан или Фицо, например. Несмотря на устойчивую парадигму, что война закончится победой и выходом на границы 1991 года, Украине нужно иметь несколько идей для продвижения темы мирного урегулирования. Одной из них является формула мира, глобальный саммит мира. Благодаря им есть возможность продвинуть идею украинской концепции мира как можно более широкому миру. В первую очередь, для Глобального Юга, который в силу исторических традиций находится на нейтральной стороне или поддерживает Россию", — рассказывает он Фокусу.

По словам Пастернака, это является хорошей инициативой показать, что Украина ищет мира дипломатическим путем. Если оставаться на теме, что никаких переговоров только военное решение, мы потеряем тренд, и рискуем получить в мире имидж жестокого милитаристского государства. Гарантировано, что Кремль будет злоупотреблять и играть на этом.

Украина инициировала проведение Глобального мирного форума, на который приглашены более 140 государств мира. Недавно такое приглашение получил и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса. В этом году африканский политик посещал Киев, где представлял свое видение мирного урегулирования. Тема мирной инициативы Украины также нашла поддержку в проведении встреч по реализации мирной формулы Зеленского, они уже прошли в Копенгагене, Джидде и на Мальте.

Больше читайте в материале Фокуса "Ни войны, ни мира. Почему на Западе подняли тему мирных переговоров с Москвой".