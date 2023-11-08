"Щонайменше вп'ятеро менші": Зеленський порівняв втрати у війні Росії та України

Під час спілкування із журналістами український президент також нагадав, як можна закінчити війну: РФ для цього достатньо залишити окуповані території.

Втрати ЗС РФ у війні в Україні в рази переважають втрати серед особового складу Сил оборони. Про це, виступаючи по відеозв'язку на конференції Reuters NEXT у Нью-Йорку, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Деякі лідери кажуть, що Росія вчетверо більше. Але ви повинні знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні щонайменше вп'ятеро менше", — сказав він.

Президент України зазначив, що для того, щоб війна закінчилася ЗС РФ мають залишити територію України.

"Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну", — наголосив Зеленський.

Втрати ЗС РФ в Україні

За повідомленням Генштабу ЗСУ від 24 лютого 2023 року і до 8 листопада ЗС РФ втратили в Україні:

особового складу 307 640 (+780) осіб,

танків ‒ 5 301 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 996 (+22) од,

артилерійських систем – 7 439 (+29) од,

РСЗВ – 872 (+3) од,

засоби ППО ‒ 572 (+2) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 567 (+10),

крилаті ракети ‒ 1 556 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 814 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1 054 (+5).

Нагадаємо, протягом останньої доби українські військові провели успішну операцію на Таврійському напрямку, в результаті якої було нейтралізовано 505 озброєних окупантів.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму було атаковано зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Унаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення отримали 17 російських військовослужбовців.