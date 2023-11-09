Танки і касетні боєприпаси: у РФ заявили про атаки на Курську і Брянську області (фото)

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, БПЛА нібито скинув касетні боєприпаси на маслоробний комбінат, унаслідок чого пошкоджено обладнання підприємства.

У ніч на 9 листопада російські прикордонні населені пункти були нібито атаковані з різного озброєння. Постраждала зокрема й Курська область, про що повідомив губернатор регіону Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нібито український БПЛА атакував маслоробний комбінат у місті Суджа. Він вважає, що туди було скинуто 3 касетні боєприпаси.

"Постраждалих немає. Два боєприпаси розірвалися і пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції. Один не розірвався, для його знешкодження викликано саперів", — написав Роман Старовойт.

У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Фото: Роман Старовойт/Telegram У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Фото: Роман Старовойт/Telegram У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Фото: Роман Старовойт/Telegram У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Фото: Роман Старовойт/Telegram У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Фото: Роман Старовойт/Telegram У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Фото: Роман Старовойт/Telegram У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Фото: Роман Старовойт/Telegram

Окремо він закликав громадян не наближатися до уламків і в разі їх виявлення одразу повідомляти правоохоронні органи.

Також у ніч на 9 листопада нібито була обстріляна Брянська область, про що повідомило російське медіа SHOT. Зазначається, що це могла бути танкова атака і в події звинувачують Збройні сили України.

"Близько 30 снарядів випустили по селу Случівськ у прикордонному Погарському районі. Обстріл вівся напередодні близько 20 хвилин. Постраждалих і руйнувань вдалося уникнути", — ідеться в повідомленні.

Окремо в SHOT зазначили, що минулого тижня вже траплявся подібний інцидент і тоді атака нібито велася з "українського Т-64". Росіяни "зафіксували" два постріли 125-міліметровими снарядами.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев звинуватив Україну в атаках на три російські АЕС. За його словами, Москва зверталася до міжнародних організацій через "дії ЗСУ", але ініціатива нібито була проігнорована.