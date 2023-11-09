"Йдуть зустрічні бої": експерт розповів, чи є передумови для звільнення Бахмута (карта)

За словами ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, росіяни зосередили на цьому напрямку колосальну кількість резервів, які намагаються зробити все для того, щоб відтіснити Сили оборони.

На Бахмутському напрямку тривають активні бої, де ЗС РФ намагаються повернути втрачені позиції, а українські захисники просуваються вперед. Ексспікер Генштабу ЗСУ і військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю Obozrevatel розповів, чого очікувати найближчим часом від новин із передової.

Насамперед було зазначено, що Сили оборони могли перетнути залізничну гілку поблизу Андріївки, що розташована лише за 10 кілометрів від Бахмута, проте поки що зарано говорити про те, що місто незабаром можуть звільнити.

"На жаль, ні, тому що противник зосередив на цій ділянці фронту чимало своїх підрозділів, зокрема підрозділи "Шторм-Z", які прямо зараз намагаються контратакувати наші позиції в районі Кліщіївки та Андріївки, як мінімум, із метою уповільнити просування української армії на схід", — заявив Владислав Селезньов.

Експерт розповів, чи є передумови для звільнення Бахмута Фото: DeepStateMAP Експерт розповів, чи є передумови для звільнення Бахмута Фото: DeepStateMAP

Окремо було зазначено, що російські окупанти намагаються наразі збудувати укріплювальні споруди вздовж траси Т-0513, що з'єднує Бахмут і Горлівку. Відповідно, вони сподіваються, що зможуть утримати свої позиції.

Одночасно противник намагається постійно атакувати ЗСУ, щоб відтіснити їх із зайнятих позицій. Ситуацію можна назвати складною, зазначив Владислав Селезньов.

"Водночас у районі Андріївки та Кліщіївки зараз тривають зустрічні бої. Наші штурмові підрозділи, насамперед, 3-тя окрема штурмова бригада намагається просуватися на схід, а їй назустріч просуваються російські окупаційні підрозділи", — продовжив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що російські окупанти змінили тактику під Бахмутом і тепер йдуть у штурми живою силою. Український командир Юрій Федоренко розповів, що на Бахмутському напрямку не вщухають гармати. За його словами, ЗС РФ направляють на окремі ділянки фронту по-різному підготовлених бійців.