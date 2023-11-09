Ловці "шахедів": прикордонники показали, як працюють мобільні вогневі групи ППО (відео)

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що протягом жовтня було знищено 10 ударних дронів завдяки мобільним підрозділам зі стрілецькою зброєю.

Мобільні вогневі групи успішно виконують роботу щодо знищення БПЛА на різних напрямках. У Telegram-каналі Державної прикордонної служби України повідомили подробиці.

Такі підрозділи відіграють важливе значення у захисті повітряного простору України. Зокрема, захисники виконують завдання й на кордоні з РФ.

Наразі проводиться робота щодо збільшення кількості таких мобільних груп та їхнього навчання. Сформовані групи використовуються постійно.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що протягом жовтня було знищено 10 ударних дронів. Кожен військовослужбовець регулярно вдосконалює майстерність та професійні для того, щоб протидіяти ворожим атакам.

"Їхній результат – захист та безпека людей, захищеність об'єктів інфраструктури та житлових будинків", – пояснив представник відомства.

Атаки Shahed та мобільні групи ППО України

Наразі триває процес збільшення кількості мобільних груп ППО. Це вимушений крок для боротьби з російськими безпілотниками. Як пояснив 7 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, мобільні групи — не панацея від ворожих дронів. З його слів, це вимушений крок для боротьби з російськими безпілотниками. На створення таких підрозділів штовхає нестача зенітно-ракетних комплексів великого радіуса.

8 листопада прикордонники розповіли, як знищили Shahed на Сумщині. Українські прикордонники розповіли, коли чути нестабільну роботу двигуна, безпілотник типу Shahed починає глохнути, а згодом падає.

Нагадаємо, 6 листопада у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як розв'язувати проблему ворожих авіабомб. Снаряди військ РФ не вирізняються якістю і противник хоче "взяти" кількістю.