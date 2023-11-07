"Вимушений крок": у ЗСУ пояснили, чому мобільні групи ППО не завжди захищають від Shahed

Мобільним групам, як зазначають у командуванні, надають додаткове обладнання та швидкісні автомобілі, які дають змогу швидко займати позицію.

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Мобільні групи ППО – не панацея від ворожих дронів, а Україні потрібно більше систем для захисту від російських атак. Про це повідомив на брифінгу Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він зазначив, що нараз триває процес збільшення кількості мобільних груп ППО. Це вимушений крок для боротьби з російськими безпілотниками. З його слів, на це штовхає нестача зенітно-ракетних комплексів великого радіуса.

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"Мобільні вогневі групи – це той вимушений крок", – повідомив фахівець.

На такі дії військове керівництво держави змушено було піти, оскільки потрібно було захистити об’єкти інфраструктури та інші державні та стратегічні військові об’єкти локально. Потреба у великих системах ППО нікуди не зникла.

Ігнат наголосив, що наразі здійснюється робота для посилення мобільних вогневих груп, які мають невеликий радіус застосування. Їм надають додаткове обладнання та швидкісні автомобілі, які дають змогу швидко займати позицію, найбільш вигідну для протидії дронам, які можуть атакувати й енергетичні об'єкти. Фахівець наголосив на необхідності збільшувати кількість сучасних ППО, які здатну будуть здавати ударів по адронах в автоматичному режимі.

"Мобільні вогневі групи – це серйозна поміч, щоразу вони показують результат", – наголосив він.

Нагадаємо, 6 листопада Ігнат розповів, як розв'язувати проблему ворожих авіабомб. З його слів, снаряди військ РФ не вирізняються якістю і противник хоче "взяти" кількістю. Для боротьби ЗСУ знадобиться сучасна авіація. Йдеться про постачання сучасних винищувачів F-16, за допомогою яких можна буде пригнічувати діяльність російської тактичної авіації.