"Летючі терористи": прикордонники розповіли, як знищили Shahed на Сумщині (відео)

Українські прикордонники розповіли, коли чути нестабільну роботу двигуна, безпілотник типу Shahed починає глохнути, а згодом падає.

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Ворожі дрони Shahed-136/131 українські прикордонники називають "летючими терористами". У пресслужбі ДПСУ у Facebook повідомили подробиці.

Бійці зазначили, що днями на одному з напрямків державного кордону на Сумщині вони зафіксували російські БПЛА. Захисники застосували всю наявну стрілецьку зброю, щоб збити їх. Згодом влучили у два дрони.

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"Коли йде нестабільна робота двигуна, він починає глохнути", — пояснив принцип роботи Shahed один із прикордонників.

Тієї ж ночі на сусідній позиції охоронці кордону ліквідували ще один "мопед". Влучити у ворожу техніку вдалося також за звуком двигуна.

Війна в Україні та загроза Shahed

У ЗСУ 7 листопада пояснили, чому мобільні групи ППО не завжди захищають від Shahed. Мобільним групам, як зазначають у командуванні, надають додаткове обладнання та швидкісні автомобілі, які здатні швидко займати позицію. Це вимушений крок для боротьби з російськими безпілотниками.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також 6 листопада розповів, що західні партнери надали Україні майже всю ту кількість засобів протиповітряної оборони, яку обіцяли, проте цього недостатньо. Він зазначив, що слово "вся" потрібно розділити на номенклатуру отримання та на кількість. За словами Ігната, Україна потребує більше ППО, а саме Patriot, SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Ще, за його словами, потрібна зенітна установка Terrahawk Paladin для знищення БПЛА типу Shahed.

Нагадаємо, 27 жовтня в Офісі президента пригрозили Росії потужною відповіддю на удари по енергетиці. Росіяни відчують на собі наслідки ударів ЗС РФ по енергетиці України, заявив радник ОП Михайло Подоляк. Посадовець запевнив, що війну "масштабують" на територію Росії.