Stuart і Sherman: Парагвай досі має на озброєні техніку часів Другої світової

Парагвайська армія показала на параді легкі танки Stuart та середні танки Sherman. Вони виготовлялись в 1940-х роках.

Парагвай провів військовий парад, на якому показали танки M4 Sherman та M3 Stuart. Техніка розроблялась ще з часів Другої світової війни. Про це повідомляє InfoDefensa.

Парагвайська армія дуже скромні танкові сили. Вони складаються всього з 15 M3 Stuart та 3 M4 Sherman. Перші машини були отримані у період 1970-1980-х роках з Бразилії та Аргентини.

Танкові підрозділи діяли в кавалерійських полках до 1996 року. Після цього їх перевели в резерв через загрозу військового перевороту. Ще тоді танки вважались повністю застарілими. Проте з 2014 року почався процес модернізації 5 M3 Stuart та стільки ж M3A1 Stuart. Модернізація полягала в заміні командирського кулемета з калібру .30 до .50 мм.

M4 Sherman

Разом з тим 3 M4 Sherman були відновлені в Аргентині. Вони мають 105-мм гармату FTR L44/57 й нові дизельні двигуни. В теорії, пишуть журналісти, підрозділи танків могли обслуговувати президентський полк супроводу.

Поточний стан "Шерманів" та "Стюардів" наразі невідомий. Їх використання може бути обмежено навчанням екіпажів та дотримання танкової доктрини. Їхні бойові можливості вже нульові. Також автори констатують, що низька працездатність парагвайської бронетехніки є константою і найстаріші танки — не виключення.

M3 Stuart — це американський легкий танк, який розробили в США у 1938 році. M4 Sherman — це середній американський танк, який вироблявся в роки Другої світової війни.

Нагадаємо, 8 листопада Тайвань оголосив про списання винищувачів F-5 Tiger II.

6 листопада у РФ показали рідкісний літак М-55 "Геофізика" для розвідки.