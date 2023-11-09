У Скадовську прогриміли вибухи: соцмережі повідомляють про "приліт" у базу ЗС РФ (фото)

За даними місцевих каналів, удар припав на будівлю Колгоспконтори, де збиралася місцева "еліта". Наразі відомо щонайменше про 8 загиблих.

У четвер, 9 листопада, в окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Повідомляється про приліт по базі російських окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, влучання по російській базі Лотос сталося приблизно о 9:20.

"Скадовськ. #НашіОчіВсюди повідомляють про приліт з базування окупантів на базі "Лотос" приблизно 25 хвилин тому", — написав він цього ранку.

У місцевому Telegram-каналі "Скадовський захисник" заявили, що удар припав на центр міста. Там же було опубліковано і фото з місця подій.

В окупованому Скадовську є приліт за базою росіян В окупованому Скадовську є приліт за базою росіян В окупованому Скадовську є приліт за базою росіян

Також "приліт" прокоментував і спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Пост Братчука

Також у Telegram-каналі "Николаевский Ванек" розповіли подробиці "прильоту".

За його словами, удар припав на будівлю Колгоспконтори, де збиралася місцева "еліта". Також він заявив, що налічується вже мінімум 8 загиблих росіян.

Пост Миколаївського Ванька

Глава окупаційної адміністрації частини Херсонської області Володимир Сальдо на момент публікації матеріалу не коментував вибухи в Скадовську.

Нагадуємо, 16 жовтня загін БПЛА "Шуліки генерала Марченка" показали кадри знешкодження російської ДРГ, що намагалася висадитися в районі островів у гирлі Дніпра під Херсоном. Напередодні, 15 жовтня, ворог обстріляв обласний центр керованими авіабомбами. Унаслідок російського удару в частині районів зникло світло та вода.