Криза людства: генсек ООН закликав зупинити "гуманітарну катастрофу" в секторі Газа

Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація в анклаві це не просто гуманітарна криза. За його словами, Газа перетворюється на "цвинтар для дітей", тож необхідність у припиненні вогню стає дедалі актуальнішою.

Оскільки конфлікт у секторі Гази, що почався після теракту ХАМАС, посилюється, а кількість жертв серед цивільного населення збільшується, генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав Газу "цвинтарем дітей" і закликав негайно припинити вогонь та зупинити триваючу гуманітарну катастрофу.

Генеральний секретар наголосив, що в умовах катастрофи, що розгортається в Газі, необхідність у "гуманітарному припиненні вогню стає дедалі нагальнішою з кожною годиною". Він також висловив серйозну стурбованість зростанням насильства і розширенням конфлікту між ізраїльськими військами і бойовиками ХАМАС.

"Кошмар у Газі — це не просто гуманітарна криза. Це криза людства. Газа перетворюється на кладовище для дітей. Щодня сотні дівчаток і хлопчиків гинуть або отримують поранення", — сказав Гутерріш.

За його словами, та гуманітарна допомога, що надходить в анклав на сьогоднішній день є "струмочком допомоги", який абсолютно не задовольняє "океан потреб". Так, за останні два тижні в секторі Гази пройшли 400 вантажівок, тоді як до початку конфлікту їх було 500 на день, і ці поставки не включали вкрай необхідне паливо.

"Без палива новонароджені діти в інкубаторах і пацієнти, які перебувають на апаратах життєзабезпечення, помруть. Воду неможливо відкачати або очистити. Стічні води можуть незабаром хлинути на вулиці, що призведе до подальшого поширення хвороб", — заявив генсек.

Гутерріш наголосив, що подальші дії очевидні, і повторив свій заклик до негайного припинення вогню і дотримання всіма сторонами міжнародного гуманітарного права.

Насамкінець він закликав до безумовного звільнення всіх ізраїльських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС у Газі, і до захисту цивільного населення, лікарень, об'єктів ООН, притулків і шкіл.

"Я думаю про мирних жителів Гази. У переважній більшості це жінки і діти, налякані безперервними бомбардуваннями. Я думаю про всіх тих, кого було закатовано і вбито в Ізраїлі майже місяць тому, і про заручників, викрадених зі своїх домівок", — сказав Гутерріш, додавши, водночас, що всі мають знайти спосіб зберегти спільну людяність.

Живий щит ХАМАС

Нагадаємо, прессекретар Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 27 жовтня заявив, що терористи ХАМАС використовує лікарню "Аль-Шіфа" в місті Газа як командно-контрольний центр, звідки здійснювалися координація ракетних обстрілів Ізраїлю та інші терористичні акції. При цьому там же розташовані входи в підземні тунелі, якими користуються палестинські бойовики.

Про те, що терористи використовують цивільні об'єкти для засідок і нападів на ізраїльську армію, повідомляє і німецьке видання Bild. У репортажі журналіста Пауля Ронцхаймера ізраїльський офіцер розповів, що під час сухопутної операції в секторі Гази солдатам ЦАХАЛ доводиться стикатися з бойовиками, які атакують зі шкіл і навіть мечетей.

Евакуація та гуманітарна пауза

Також повідомлялося, що із сектора Гази ізраїльська сторона підготувала евакуацію українців. 7 листопада стало відомо, що цивільних осіб вивозять через пункт пропуску "Рафах" на єгипетському кордоні. За словами посла України в Єгипті Миколи Нагорного, евакуація триватиме протягом кількох днів, однак про інші подробиці поки що невідомо.

Крім того, 8 листопада ізраїльська армія вперше з початку військової операції оголосила гуманітарну паузу в секторі Газа. За даними служби BBC, у трьох великих центральних кварталах міста Газа оголосили чотиригодинну паузу, щоб надати можливість жителям отримати воду і продукти харчування. Зазначимо, що про ці дії ізраїльської сторони генсек ООН Антоніу Гутерріш у своєму виступі не згадав.